Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü

Muhammed Al Halbusi, Sunnilerin temsilcisi olarak Türkiye'ye yakın bir kişilik olarak biliniyordu.

Irak Federal Yüksek Mahkemesi’nden yapılan açıklamada, "kararın nihai olduğu ve tüm yetkililerin buna uyması gerektiği” vurgulandı.

Irak resmi ajansı INA'nın haberinde kararın gerekçesine ilişkin detaya ise yer verilmedi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada ayrıntı verilmeksizin Halbusi'nin yanı sıra Sünni Milletvekili Leyt Mustafa ed-Duleymi'nin de milletvekilliğinin düşürüldüğü kaydedildi.

Meclis Başkanı Halbusi, karara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Irak Parlamentosu 9 Ocan 2022’de Muhammed el-Halbusi’yi bir kez daha Parlamento Başkanı olarak seçmişti.

TÜRKİYE’DE ANAYASA MAHKEMESİ ETKİSİ IRAK’TA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye’de de bir yargı krizi yaşanıyor. 2022 yılının Nisan ayından itibaren tutuklu halde bulunan Can Atalay hakkında yargıdaki kaos her geçen gün artmaya devam ediyor.

Anayasa Mahkemesinin tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay hakkında tahliye kararlarını uygulamayan Yargıtay, dün Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yagıtay’ın suç duyurusundan sonra birçok hukukçu ve muhalif siyasiler duruma tepki gösterdi.