AYM - Yargıtay krizinde flaş iddia: Yargıtay yol haritasını belirledi

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını tanımayarak, kararı veren mahkeme üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay'ın yol haritasının belli olduğu ileri sürüldü.

AYM - Yargıtay krizinde flaş iddia: Yargıtay yol haritasını belirledi

AYM'nin TİP Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararını tanımayan ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yargıtay’ın bundan sonraki sürece ilişkin yol haritasını belirlediği iddia edildi.

YARGITAY'DAN AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tarihte bir ilke imza atarak Can Atalay lehinde karar veren AYM'nin 9 üyesi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak bu suç duyurusu, AYM üyeleri hakkındaki soruşturmalarda kararın AYM Genel Kurulu’nda alınması, bunun için ise en az 10 kişiyle toplanması gerektiğinden uygulanması imkansız bir girişimdi.

yargitay.jpgYargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bu kararından sonra sürecin nasıl işleyeceği sorulan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin de, “Evrak yeni geldi. Bakacağız. Şimdiden net bir şey söyleyemeyiz” demekle yetinmişti.

12punto.com.tr’den Müyesser Yıldız’ın haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bu konudaki yol haritasını belirledi.

SUÇ DUYURUSU TERÖR SUÇLARINA GÖNDERİLECEK

Yargı kulislerinde, Başsavcılığı'nın söz konusu suç duyurusuyla ilgili “görevsizlik” kararı verip, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarına göndereceği konuşulmaya başlandı.

Tam bu iddiaların ortasında dikkat çekici bir gelişme daha yaşandı.

BAŞSAVCI İZNE AYRILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça şimdilik bir hafta izne ayrıldı. Bu gelişmenin ardından Akça'nın, ihalenin kendisine bırakılmak istenmesinden endişe duyarak, izne çıktığı yorumları yapıldı.

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