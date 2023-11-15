Meclis’te güldüren anlar. Bu kez kavgayla değil kahkahalarla haber oldu

TBMM genel kurulunda milletvekilleri arasında komik bir diyalog yaşandı. Meclis oturumunda söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfalı vatandaşların sesi olarak Meclis Başkanı'na Şanlıurfalıların temel sorunlarını tek tek sıraladı. Tanal, konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili ve HEDEP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e "Bu sorunlar nasıl çözülecek?" diyerek soru yöneltti. Önder’in yanıtı ise meclisi kahkahaya boğdu.

Tanal sözlerine, "Bana özellikle Meclis Başkanı'na şu soruyu sorar mısınız diyorlar. Şanlıurfalılar adına size bu sorularımı soruyorum." diyerek başlayan Tanal, sonrasında Şanlıurfa’nın sorunlarını teker teker sırladı.

ŞANLIURFA’NIN SORUNLARI SAY SAY BİTMİYOR

Tanal, “Şanlıurfa’nın sorunlarını sıralıyorum; İşsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerinin sorunu var, elektrik sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, temiz içme suyu sorunu var, suriyeliler sorunu var, turizm tanıtım sorunu var, çevre sorunu var, altyapı çöp toplama ve kanalizasyon sorunu var, uyuşturucu sorunu var, iş bilmez yönetici sorunu var” diyerek TBMM Başkanvekili ve HEDEP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e "Bu sorunlar nasıl çözülecek?" sorusunu yöneltti.

“DAVACININ AHMAĞI, DERDİNİ MÜBAŞİRE ANLATIRMIŞ”

Tanal'ın sorusuna ise HEDEP İstanbul Millet Vekili Sırrı Süreyya Önder, "Sizi ve Urfalı hemşerilerimi tenzih ederek söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Davacının ahmağı, derdini mübaşire anlatırmış." ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Önder'in bu sözleri tüm meclisi kahkahaya boğdu. Önder'i bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.