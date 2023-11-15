Meclis’te güldüren anlar. Bu kez kavgayla değil kahkahalarla haber oldu

HEDEP İstanbul Millet Vekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis oturumunda Şanlıurfa’nın temel sorunlarını sıralayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a verdiği yanıtla meclisi kahkahaya boğdu.

Meclis’te güldüren anlar. Bu kez kavgayla değil kahkahalarla haber oldu

TBMM genel kurulunda milletvekilleri arasında komik bir diyalog yaşandı. Meclis oturumunda söz alan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfalı vatandaşların sesi olarak Meclis Başkanı'na Şanlıurfalıların temel sorunlarını tek tek sıraladı. Tanal, konuşmasının ardından TBMM Başkanvekili ve HEDEP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e "Bu sorunlar nasıl çözülecek?" diyerek soru yöneltti. Önder’in yanıtı ise meclisi kahkahaya boğdu.

Tanal sözlerine, "Bana özellikle Meclis Başkanı'na şu soruyu sorar mısınız diyorlar. Şanlıurfalılar adına size bu sorularımı soruyorum." diyerek başlayan Tanal, sonrasında Şanlıurfa’nın sorunlarını teker teker sırladı.

ŞANLIURFA’NIN SORUNLARI SAY SAY BİTMİYOR

Tanal, “Şanlıurfa’nın sorunlarını sıralıyorum; İşsizlik sorunu var, istihdam sorunu var, torpil kayırmacılık sorunu var, mevsimlik tarım işçilerinin sorunu var, elektrik sorunu var, sağlık sorunu var, ulaşım sorunu var, eğitim sorunu var, temiz içme suyu sorunu var, suriyeliler sorunu var, turizm tanıtım sorunu var, çevre sorunu var, altyapı çöp toplama ve kanalizasyon sorunu var, uyuşturucu sorunu var, iş bilmez yönetici sorunu var” diyerek TBMM Başkanvekili ve HEDEP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e "Bu sorunlar nasıl çözülecek?" sorusunu yöneltti.

222.jpg

“DAVACININ AHMAĞI, DERDİNİ MÜBAŞİRE ANLATIRMIŞ”

Tanal'ın sorusuna ise HEDEP İstanbul Millet Vekili Sırrı Süreyya Önder, "Sizi ve Urfalı hemşerilerimi tenzih ederek söylüyorum. Teşbihte hata olmaz. Davacının ahmağı, derdini mübaşire anlatırmış." ifadelerini kullanarak yanıt verdi. Önder'in bu sözleri tüm meclisi kahkahaya boğdu. Önder'i bu sözleri kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

nder3.jpg

İlgili Haberler
Erkan Baş’tan Meclis’te Anayasa’yı işaret etti. “Daha neyin laf salatasını yapıyorsunuz”
AKP'li İsmail Erdem ile HEDEP'li Meral Danış Beştaş birbirine girdi. Meclis birleşime ara verdi
Türkiye'de yapılmak istenen Anayasa Mahkemesi etkisi Irak'ta oldu. Meclis Başkanının vekilliği düşürüldü
Meclis'te ‘Bahçeli’ kavgası, HEDEP ve MHP karşı karşıya geldi
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı Gündem
Sedat Peker’in Taşkesenlioğlu'nun otelinin kağıt üzerindeki sahibi olarak iddia ettiği Ali Ercan borsa aracı kurumu satın aldı
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız Video
İstanbul'da 15.500 liraya kiralanan eve inanamayacaksınız
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu Spor
Altay Bayındır formasına kavuşuyor. Oynayacağı maçlar belli oldu
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı Gündem
İnternette silah fotoğrafı paylaşanlar sanal devriyeye yakalandı
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı Gündem
Eğlence yeri mafyaları kıskıvrak yakalandı
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Gündem
Kütahya'da zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı Spor
Dursun Özbek yıldız ismi kovdu. Masraflar çok fazla diyerek kararını açıkladı