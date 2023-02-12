﻿Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor

Türkiye'nin canını yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere çeşitli ülkelerden yardımlar gönderiliyor. O ülkelerden olan Bosna Hersek'te de depremzedeler için yardım kampanyaları sürdürülüyor.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Belediye Başkanı Benjamina Karić’in sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerde bölgede yardımlara yoğun katılım olduğu görülüyor.

İşte Belediye Başkanı Karić’in “Teşekkürler Saraybosna teşekkürler asil ve iyi insanlar.” notuyla paylaştığı o görseller: