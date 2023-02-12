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Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremlerin ardından depremzedelere Bosna Hersek'ten de yardımlar geliyor. Depremzedeler için oluşturulan kampanyalara halk yoğun katılım gösteriyor.

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 20:59
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Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor

Türkiye'deki depremzedeler için Bosna Hersek’in yardımları sürüyor
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Türkiye'nin canını yakan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere çeşitli ülkelerden yardımlar gönderiliyor. O ülkelerden olan Bosna Hersek'te de depremzedeler için yardım kampanyaları sürdürülüyor.

Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna’nın Belediye Başkanı Benjamina Karić’in sosyal medya hesabından paylaştığı görsellerde bölgede yardımlara yoğun katılım olduğu görülüyor.

İşte Belediye Başkanı Karić’in “Teşekkürler Saraybosna teşekkürler asil ve iyi insanlar.” notuyla paylaştığı o görseller:

 

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