Türkiye'deki dev otel iflas etti. O şirket apar topar satın aldı

Turizm Güncel'de yer alan habere göre, Thomas Cook'un iflasının ardından bu şirketin marka haklarını satın alan Çinli turizm şirketi Fosun, Thomas Cook markasını elinde tutmaya devam ederken iki otel markasının (Casa Cook ve Cook's Club) markalarının bağlı olduğu FTC Hotels'i Goldman Sachs Varlık Yönetim Şirketine sattı.

FTC Hotels'in Casa Cook ve Cook's Club markaları altında Türkiye, Yunanistan, Mısır, İspanya ve Bulgaristan'da 16 franchise oteli bulunuyor.

14,2 MİLYON DOLAR

Çin merkezli Fosun International, Birleşik Krallık merkezli seyahat şirketi Thomas Cook'un iflasını açıklamasından haftalar sonra, şirketin markasını 14,2 milyon dolara satın alacağını açıklamıştı.

Birleşik Krallık merkezli seyahat şirketi Thomas Cook Eylül ayında yatırımcılardan 250 milyon dolar fon toplama girişiminin başarısız olması sonrası iflasını duyurmuştu.

Hong Kong borsasında listelenen ve daha önceden Thomas Cook'un yönetim kurulunda yer alan Fusun'dan yapılan açıklamada yeni anlaşmayla Thomas Cook'un yanında şirketin alt kuruluşları Casa Cook otel zinciri ve Cook Club'ın marka haklarına sahip olacağı belirtildi.

Fosun seyahat kolu Başkanı Qian Jiannong, söz konusu satın alımın Fosun'un mevcut turizm holdinglerini destekleyeceği ve Çin dış turizmindeki büyüme hızını artıracağını söyledi.