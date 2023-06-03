Türkiye'deki dev otogarın iflası istendi

İzmir Otogarı'nın iflasının istendiği iddia edildi. İzmir Otogarı'nı işleten İZOTAŞ, otogarın yıllık cirosunun yüzde 20'sini İzmir Belediyesi'ne ödemeyince davalık oldu. İZOTAŞ 10 milyon TL'yi ödemezse iflasına karar verilebilir.

Türkiye'deki dev otogarın iflası istendi

Yeniakit'te yer alan bilgilere göre, Türkiye ve dünyanın ekonomi gündemindeki iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi ancak bu haber bu kez Türkiye'den geldi.

Türkiye'nin en büyük otogarlarından birinin iflası istendi. İflası istenen otogar herkesin bildiği İzmir Otogarı. Her yıl milyonlarca insanın seyahat için tercih ettiği otogarın iflasının istenmesi herkesi şaşırttı.

Bu iflas talebinin gerekçesi ise çok farklı. İzmir Otogarı'nın işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri AŞ (İZOTAŞ), İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yapması gereken ödemeyi yapmamış.

Sözleşmeye göre İzmir Otogarı'nı işleten İZOTAŞ'ın otogarın yıllık cirosunun yüzde 20'sini İzmir Belediyesi'ne ödemesi gerekiyormuş.

Sözleşme kurallarına uymayan İZOTAŞ'a bu gerekçeyle İzmir Büyükşehir Belediyesi dava açmış.

Belediyenin alacaklı olduğu miktarın ise yaklaşık olarak 10 milyon TL olduğu öğrenildi. İZOTAŞ bu ödemeyi belediyeye yapmazsa mahkeme sonucunda iflasına karar verilebilir.

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