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Türkiye’deki Filipinli arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından yardım için Türkiye’ye gelen 82 kişilik Filipinli arama-kurtarma ekibi ülkelerine geri döndü.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 01:06
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Türkiye’deki Filipinli arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü

Türkiye’deki Filipinli arama-kurtarma ekibi ülkesine döndü
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem felaketinin ardından yardım içim Türkiye’ye gelen arama-kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri sürüyor. Filipinlerden gelen 82 kişilik arama-kurtarma ekibi, çalışmaların tamamlanmasının ardından ülkelerine geri döndü.

Yaklaşık iki hafta boyunca Adıyaman'da arama-kurtarma çalışmalarına katılan ve görev süresini tamamlayarak ülkelerine dönen ekibi, Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nda Filipinler Savunma Bakanı Carlito Galvez Jr., Türkiye’nin Manila Büyükelçisi Niyazi Evren Akyol, Genelkurmay Başkanı Andres Centino, Kara Kuvvetleri Komutanı Romeo Brawner Jr., Dışişleri Bakan Yardımcısı Jesus Domingo, Sağlık Bakan Yardımcısı Nestor Santiago ve Sivil Savunma Ofisi Bakan Yardımcısı Ariel Nepomuceno ve aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda kişi karşıladı.

Filipinler Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'ta göreve başlayan ve 10-24 Şubat tarihleri arasında Adıyaman’da arama-kurtarma çalışmalarına katılan 82 kişilik Filipinler yardım ekibinin, toplam 36 binada detaylı arama çalışması yürüterek, bin 22 hastaya tıbbi yardım desteği sağlandığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye'de ikamet eden ve bölgede yaşanan depremlerden etkilenen 27 Filipinli vatandaşın Ankara'da yer alan Filipinler Büyükelçiliği'nin gözetiminde olduğu bildirildi. (İHA)

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