Türkiye'deki güzellik yarışmalarının yaratıcısı Erkan Özerman hayatını kaybetti

Erkan Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Pankreas kanseri olan Özerman, rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırılmıştı.

Özerman'ın vefatını Film-San Vakfı duyurdu. Vakfın açıklamasında, "Film-San Vakfı'nın kurucularından organizatör Erkan Özerman’a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" denildi.

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Özerman, 1938’de İstanbul’da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Paris Üniversitesi VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde okudu. Birçok gazetede sinema ve tiyatro eleştirileri, magazin yazıları kaleme aldı. Ankara Radyosu’nda eğlence programlarının yöneticiliğini yaptı.

Türkiye’de eğlence sektörünün önde gelen gece kulüpleri ve diskoteklerinin kurucuları arasında yer aldı. 1976’da 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanlığı, 1979’da Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanlığı, 1989’da Best Model of Turkey ve Best Model of the World Kuruculuğu ve 2001’de Sportif Salon Dansları Derneği Kuruculuğu gibi görevleri üstlendi.

SON GÜNLERİNİ ANLATTI

Özerman, bir yıl önce “Hayatımın son günlerini geçiriyorum. Doktorun isteği üzerine ‘MR çektirelim’ dedi. MR sonucu kanser olduğumu öğrendim. Kanser karaciğerime sıçramış. Yaşlı olduğum için doktorlar ameliyat etmiyorlar. İyi bir onkolog beni yaşatabildiği kadar yaşıyor” demişti.

2017’de Best Model’i yeğeni Almila Özerman’a bıraktı.

Ödülleri ve Madalyaları :

• 1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü

• 1980 Paris Altın Eyfel Ödülü

• 1986 Oscar de France Ödülü

• 1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

• 2001 Chevalier Dans l’Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)

• 2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası**