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Erkan Özerman’dan üzücü haber. Pankreas kanseri metastaz yaptı

Erkan Özerman’ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 09:58
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Pankreas kanseri metastaz yaptı. Erkan Özerman’dan üzücü haber

Erkan Özerman’dan üzücü haber. Pankreas kanseri metastaz yaptı
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Best Model Kurucu Başkanı Erkan Özerman’ın kanser tedavisi görmeye başladığı duyuruldu.

Yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

“Pankreas Kanseri Metastaz yapıp karaciğere de geçmiş. Erkan Özerman, Onkolog Doktor Süalp Tansan tarafından tedavi edilmeye başlanmıştır.

 

Kurucu Başkanı olduğu 35. Best Model of The World Yarışması ertelenmeyecek ve 16 Aralık 2022’de İstanbul’da, 40 ülkenin iştirakiyle Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.”

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Etme Bulma Dünyası
23.11.2022 10:12
Ahını aldığı genç kızların beddualarıyla başka da oluru yoktu zaten.  
 
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