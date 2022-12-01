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  • Bir yaşımıza daha girdik. Türkiye'deki İranlılar sahte polis kılığında yol kontrolü yaparak yaparak insanların parasını

Bir yaşımıza daha girdik. Türkiye'deki İranlılar sahte polis kılığında yol kontrolü yaparak yaparak insanların parasını aldılar

İstanbul'da çalıntı plakalı lüks otomobille kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları kişilerin paralarını çaldıkları iddia edilen İran'lı iki sahte polis yakalandı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 13:44
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Türkiye'deki İranlılar sahte polis kılığında yol kontrolü yaparak yaparak insanların parasını aldılar. Bir yaşımıza daha girdik

Bir yaşımıza daha girdik. Türkiye'deki İranlılar sahte polis kılığında yol kontrolü yaparak yaparak insanların parasını aldılar
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Zeytinburnu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım 2022 tarihinde Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi'nde 23 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını ifade etti.

Polis ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi. Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimlikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B. ile Kıyamars P.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi. Ekipler tarafından şüphelilerden Esmail B.'nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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o..o
1.12.2022 14:10
Haber doğruysa vay halimize  
 
pepe
1.12.2022 14:10
türkiye yol gecen hanı giren belli değil çıkan belli değil  
 
hayret
1.12.2022 14:07
yol geçen hanı bizin dururumuz dan çok daha iyidir ülke resmen istilaya uğradı bahçeli işi gücü bırakmış chp le uğraşıyor ülke elden gitmiş bu chp diyor görmüyormu bunları asıl tehlike neymiş  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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