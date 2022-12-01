Bir yaşımıza daha girdik. Türkiye'deki İranlılar sahte polis kılığında yol kontrolü yaparak yaparak insanların parasını aldılar

Zeytinburnu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım 2022 tarihinde Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.

Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi'nde 23 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını ifade etti.

Polis ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi. Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından kimlikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B. ile Kıyamars P.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi. Ekipler tarafından şüphelilerden Esmail B.'nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.