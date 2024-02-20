Türkiye'deki ünlü Suriyeli Fransa ajanı çıktı. MOSSAD ajanı Suriyelilerden sonra Fransa'ya çalışanlar da deşifre oldu

MİT'in İsrail, İran ve Rusya gizli servislerine yönelik casusluk operasyonlarının ardından geçtiğimiz günlerde Fransız Dış İstihbarat Servisi (DGSE) casuslarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdiği öğrenildi. Suriye uyruklu Ahmet Katie’nin ele başı olduğu 3 kişilik casusluk ağının, yurt dışına çıkmaya çalışan mültecilere sözde işkence yapıldığına ilişkin uluslararası düzeyde ülkemizi suçlayan sahte bilgi ve belgeleri Fransız istihbaratıyla paylaştığı belirlendi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Fransa İstihbarat Servisi'nin (DGSE) Türkiye'de faaliyet gösteren 3 kişilik istihbarat hücresini ortaya çıkardığı öğrenildi. Milli İstihbarat Teşkilatı İstihbarata Karşı Koyma Başkanlığı (İKK) ve İstanbul Bölge Başkanlığı'nın ortak çalışmaları neticesinde, Türkiye'de Fransız İstihbarat Servisi'ne (DGSE) 1 yıldır casusluk yaptığı belirlenen 3 kişilik hücre deşifre edildi.

Milli İstihbarat Başkanlığı, aylardır adım adım takip ettiği 3 Fransız casusu, geçtiğimiz günlerde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. MİT Başkanlığı saha ajanları tarafından mercek altına alınan Fransız Dış İstihbarat Servisi adına casusluk yapan üç şahsın, Türkiye aleyhine sahte belge düzenlemekte ve Türkiye'nin göçmen politikalarını dış istihbarat servislerinin önceden öğrenmesini sağlamakta olduğu öğrenildi.

İLTİCA VERİRİZ AMA AJANLIK YAP

MİT Başkanlığı'nın yabancı istihbarat örgütlerinin ülkemizdeki faaliyetlerini durdurmak amacıyla yürüttüğü istihbarat çalışmaları sonucunda, İstanbul'da yaşayan ve kendisini sözde aktivist gazeteci olarak kamuoyuna tanıtan Ahmet Katie isimli Suriyeli, ailesiyle birlikte Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na iltica talebinde bulundu.

Ancak Fransa Dış İstihbarat Servisi, Katie'nin siyasi iltica talebinin kabul edilmesi için Türkiye aleyhine askeri ve siyasi casusluk yapmayı teklif etti. Casusluk teklifini kabul eden Katie, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'nin göç politikaları hakkında ve Türkiye'yi Avrupa'da zor duruma sokacak gerçek dışı bilgi ve belgeler elde etti.

FAALİYETLER PARİS MERKEZLİ O DERNEKTEN

MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalarda, Fransız İstihbarat Teşkilatı DGSE'nin talimatıyla Ahmet Katie, İbrahim Shewaish ve Halis Elnahar isimli 3 Suriyeli şahsın tüm faaliyetlerini Fransa Paris merkezli Halep Dostları Topluluğu (Coliectif Amis d'Alep) adlı STK'nın yöneticileri üzerinden irtibat tesis edildiği öğrenildi.

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SÖZDE İŞKENCE YALANI

Fransız istihbaratının kontrolündeki Paris merkezli STK yöneticilerinin internet tabanlı uygulamalar üzerinden uzaktan çevrimiçi yönlendirmeleriyle, Türkiye'nin mültecilere yönelik gözaltı merkezlerinde sözde işkence uyguladığı, insan hakları ihlallerinde bulunulduğuyla ilgili Türkiye'yi uluslararası platformda zor duruma düşürmeye çalışıldığı tespit edildi.

PAYLAŞTIKLARI CASUSLUK KAPSAMINDA

Ahmet Katie'nin, sözde ihmaller hakkında ülkemizi uluslararası alanda suçlayıcı sahte bilgi ve belgeleri Fransız istihbaratına gizlice paylaştığı, Türkiye'de sözde mülteci haklarını savunan en önemli aktivistlerden olduğunu vurgulayarak Türk devleti yetkililerinden tehditler aldığını, kamuoyunda paylaşılmamış olan gizli bilgileri casusluk kapsamında elde edip Fransız istihbaratına ilettiği tespit edildi. Şüphelilerden Ahmet Katie'nin sahte belgeler bile üretip, bilgi ve belgeleri Fransız istihbaratı ile paylaştığı ortaya çıkarıldı. Katie'nin ülkemizdeki bazı siyasi partiler ile irtibat sağlamaya çalıştığı da anlaşıldı.

55 GÖÇMEN MERİÇ NEHRİNE ATILDI YALANI

Ahmet Katie, yabancı medya kanallarıyla koordineli olarak canlı yayın yapmış, Türkiye-Suriye sınırında Suriyeli bireylerin Türk askerleri tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş, Türkiye ile Yunanistan sınırında ise Türk sınır muhafızlarının 55 göçmenin Meriç nehrine attığı gibi gerçekleri yansıtmayan bilgileri yabancı medya kuruluşları aracılığıyla kara propaganda yürüttüğü tespit edildi.

SURİYELİLERE BASKI UYGULANIYOR YALANI

Türkiye'de yaşayan Suriye uyrukluların, Suriye'de hukuki süreçleri devam eden Suriyelilere para karşılığında sahte belge ve pasaport verdikleri, ayrıca jandarma ekipleri tarafından yol kapatma, arama yapma gibi gerçekçi olmayan uygulamalara maruz kaldıklarına dair yalan beyanda bulunduğu öğrenildi.

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İLTİCA BAŞVURUN HIZLICA SONUÇLANIR

Oturma izni veya seyahat amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların, ülke sınırları içindeki adreslere dayalı olarak kişisel biyografik bilgileri gizlice elde ettikleri de ortaya çıktı. Katie'nin Fransa merkezli kuruluşlarla bağlantısını Hüssam Elnahar'ın sağladığı belirlenirken, Elnahar'ın Katie'ye "Fransa adına çalışıyorsanız sığınma başvurunuz hızlı bir şekilde tamamlanır" dediği belirlendi. Teklifi tereddüt etmeden kabul eden sözde aktivist Ahmed Katie, hızla istihbarat çalışmalarına başladı. Katie, Eiren, Hüsam, Danyal ve Amani isimli kişilerden oluşan bir WhatsApp grubu oluşturdu ve tüm istihbarat bu WhatsApp grubunda toplanmaya başlandı.

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MİT SORGULADI TEDBİRİ ARTTIRDI

Fransız istihbaratı lehine aylarca çalışmalar yapılırken, Katie, MİT saha ajanlarının radarına takıldı. MİT tarafından sorguya alınan Ahmed Katie edinilen bilgilere göre, sorgunun ardından Fransa İstanbul Başkonsolosluğuna bir mail attı. Attığı mailde, telefonlarının dinlendiği, ofisinin gözlem altında olduğunu, kendisiyle iletişimi telefon üzerinden yapılmaması gerektiğini söyledi.

Fransızlara gönderdiği mailde istihbarata karşı koyma önlemleri aldığını, telefonla konuşmadığını, telefonunu ofiste bıraktığını ifade ederek kendisiyle yalnızca e-mail üzerinden bağlantının sağlanmasını rica etti. Katie, MİT'in ön sorgusuna karşın Fransa adına çoklu casusluk eylemlerine devam eder.

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BİLGİ AKIŞINI YAVAŞLATINCA İKAZ EDİLDİ

Katie, Fransız Dış İstihbarat Servisi DSGE'de görevli "İrene" adlı kadın istihbaratçıya Türkiye aleyhine bilgi akışını yavaşlatınca, Hüsam Elnahar tarafından uyarıldı. Elnahar, Katie'ye, "İltica talebin tehlikeye girdi. Çünkü İrene Hanım, sana bilgi akışını yavaşlattığın için kızgın olduğunu belirti" dedi. Ahmed Katie'ye sürekli iltica başvurusu hususunda baskı yapan Fransız istihbarat servisi bu sayede Katie üzerinden sahadan sürekli istihbarat toplamaya girişti.

"ÖZÜR DİLERİM DAHA İYİ ÇALIŞACAĞIM"

Ahmed Katie, İrene isimli Fransız istihbaratçıya devamlı açıklamalar yaparak sahada daha iyi çalışacağını söz vererek özür diledi. Bir süre sonra Fransız İstihbarat servisi Ahmed Katie'ye dönük bir operasyon olabileceği yönünde bir istihbarat aldıklarını iletti. Katie'ye telefonlarını İstanbul'daki ofisinde bırakmasını ve Bursa'da güvenli bir evde (safe house) beklemesi talimatını verdi.

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İLTİCA EDECEKKEN OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

MİT Başkanlığınca İstanbul'da adım adım takibe alınan Ahmed Katie, Bursa'da da gözetim altına alındı. Fransız istihbaratının talimatıyla Fransa İstanbul Başkonsolosluğu tarafından acil vize verilen Katie Fransa'ya iltica etmeye hazırlanırken MİT ve İstanbul Emniyetin başarılı operasyonu sonucu yurtdışına çıkmadan hemen önce Hüsam Elnahar ve İbrahim Shewaish ile birlikte gözaltına alındı. 3 zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.