Türkiye'den Irak'a yeniden elektrik ihracatı

Kaynak: AA
Türkiye'den Irak'a yeniden elektrik ihracatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin, dün itibarıyla Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak ziyareti sırasında yapılan açıklamalar ve sonrasında yaşanan gelişmeler şu şekilde özetlenebilir:

Ziyaret ve İşbirlikleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyareti sırasında, Bayraktar'ın Bağdat ve Erbil'deki temasları çerçevesinde, iki ülke arasında olası işbirlikleri masaya yatırıldı.

Enerji Alanında İşbirliği: Ziyaretin ardından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Irak'ın enerji alanında yeni bir adım attığı belirtildi. 3 yıllık bir aradan sonra Türkiye'nin Irak'a elektrik ihracatına yeniden başlandığı ifade edildi. Mevcut 400 kV Cizre - Kasek Enterkonneksiyon hattı üzerinden Irak'a azami 300 megavata kadar elektrik sağlanacağı duyuruldu.

Bayraktar'ın Açıklamaları: Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz." şeklinde konuştu.

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