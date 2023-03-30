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Türkiye'den KKTC polisine silah, zırhlı araç ve ekipman desteği

Türkiye'den İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) polisini güçlendirmek üzere gönderilen silah, mühimmat, zırhlı araç, üniforma ve ekipmanlar törenle teslim edildi.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 18:48
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Türkiye'den KKTC polisine silah, zırhlı araç ve ekipman desteği

Türkiye'den KKTC polisine silah, zırhlı araç ve ekipman desteği
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Başkent Lefkoşa'da Polis Genel Müdürlüğünde düzenlenen devir teslim törenine, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, KKTC Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker ile askeri ve mülki erkan katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükelçi Feyzioğlu, güçlü bir polis teşkilatının vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli ve önemli olduğunu belirterek, "Türkiye olarak KKTC ile her alanda kusursuz bir işbirliği içinde olduğumuz gibi, polis teşkilatının da güçlenmesi için üstümüze düşeni yapacağız." diye konuştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker de Türkiye ile KKTC polis teşkilatları arasında işbirliğine değinerek, KKTC polisine Türkiye tarafından sağlanan ekipmanın hayırlı olmasını diledi.

KKTC adına törende hitapta bulunan Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni de öncelikli görevlerinin polisi, araç, gereç ve teknik donanımla çağın gereklerine uygun olarak donatmak ve KKTC polisini dünyadaki diğer polis teşkilatları ile yarışır hale getirmek olduğunu kaydetti.

Destekleri için Türkiye'ye ve yetkililere teşekkür eden Kuni, "Polis Teşkilatı olarak bizler, bu konuda çok şanslıyız. Anavatanımız, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kurumları ile her koşulda yanımızda olmaya devam ederek, halkımızın huzur ve güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması ve polisimizin güçlenmesi için her türlü katkıyı bizden esirgememektedir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından malzeme devir teslim protokolü, Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami Türker ile Polis Genel Müdür Vekili Kasım Kuni arasında imzalandı.

Protokolün imzalanmasıyla birlikte tamamı Türkiye'de üretilen silah, mühimmat, zırhlı araç, üniforma ve ekipmanlar KKTC polisinin envanterine girdi.

Tören, hibe edilen malzeme ve ekipmanların tanıtımıyla son buldu.

 

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