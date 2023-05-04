Türkiye'den Meksika'ya Proteo teşekkürü

Türkiye, depremlerde arama kurtarma faaliyetleri sırasında ölen Meksika ekibine ait Proteo isimli köpek anısına Meksika'ya yavru köpek hediye etti.

Türkiye'den Meksika'ya Proteo teşekkürü

Ülkemizde yaşanan depremlerden sonra tüm dünyadan arama kurtarma ekipleri yardıma gelirken, Meksika ekibinin beraberinde getirdiği Proteo isimli köpek çalışmalar sırasında ölmüş, o dönemin sembolü olmuştu.

Bunun üzerine Türkiye, Türkiye, Meksika'ya gönderilen yavru köpeğin arama kurtarma çalışmalarında ölen Proteo’nun “mirasını devam ettirmesini” umduğunu belirtti.

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Canlı kulakları ve büyük patileri olan siyah ve bej renkli köpeğe, çevrimiçi oylamanın ardından Türkçe'de "arkadaş" anlamına gelen "Arkadas" adı verildi.

Ordu, Arkadas'ın Türkiye'de görev sırasında ölen kurtarma köpeği Proteo'ya bakan aynı eğitmen tarafından eğitileceğini söyledi.

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