Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki rakibi belli oldu

2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Polonya'yı mağlup etmesi halinde İtalya ile karşılaşacak.

KAYNAK: AA
Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası yarı finalindeki rakibi belli oldu

2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ilk çeyrek final maçları, bugün oynanan Bulgaristan-Hollanda ile İtalya-Fransa maçlarıyla başladı.

Organizasyonda çeyrek final maçında Bulgaristan ile karşılaşan Hollanda, rakibini 25-11, 25-13, 25-19'lık setlerle geçerek yarı finale yükseldi.

Günün diğer çeyrek final maçında ise İtalya rakibi Fransa'yı 25-14, 29-27 ve 25-13'lük setlerle 3-0 yenerek yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Türkiye'nin rakibi Polonya'yı mağlup etmesi halinde yarı finalde İtalya ile karşı karşıya gelecek

(AA)

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