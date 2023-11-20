Türkiye'nin bu kasabasında sudan sonra elektrik de bedava. Yemek ve ulaşımdan da para alınmıyor

Nevşehir'in Uçhisar Kasabasında uygulanan ücretsiz yemek, ulaşım ve sudan sonra elektrik de vatandaşlara ücretsiz verilecek.

SON GÜNCELLEME: KAYNAK: İHA
Türkiye'nin bu kasabasında sudan sonra elektrik de bedava. Yemek ve ulaşımdan da para alınmıyor

İHA'nın haberine göre, Nevşehir’in merkeze bağlı Uçhisar Belediyesi yakın zamanda hayata geçireceği 2. Güneş Enerji Santralinden elde edilen elektriği kasabadaki konutlara ücretsiz verecek.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü; “Hem gönül belediyeciliği, hem de sosyal belediyecilik anlamında ikinci bir aş evi kurduk. Bu aş evinden günlük 300 ihtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek ikramı yapıyoruz. Ayrıca eğitim gören öğrencilerimize hafta içi, kursa giden öğrencilerimize de hafta sonu ulaşım da ücretsiz. Aynı zamanda 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızın da ulaşımını ücretsiz sağlıyoruz” dedi.

Ramazan ve Kurban Bayramları ile Cumhuriyet Bayramlarında konutlara 20'şer ton olmak üzere toplamda yıllık 60 ton suyun ücretsiz verildiğini söyleyen Başkan Süslü; “Belediyemize ait 1 megavatlık güneş enerjisi elektrik santrali devreye girdi. Bu santralle belediyemizin elektrik giderlerini karşılamaya başladık" dedi.

Süslü "Önümüzdeki dönemlerde de 1 megavatlık güneş enerjisi santrali daha kuracağız. Kurulum için tüm işlemlerini tamamladık. Yeni santralimiz tamamlandığında kasaba halkımıza elektriği de ücretsiz vermeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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