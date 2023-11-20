Gökyüzünde UFO alarmı. Uçuşlar durduruldu

Hindistan semalarında UFO görüldü iddiasıyla ortalık karıştı. Savaş uçakları havalanırken, yolcu uçaklarının havalanmasına izin verilmedi. Hindistan'da UFO görüldüğünün iddia edilmesi sonrası hava trafiği bir süreliğine durduruldu.



AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Tikendrajit Havalimanı üzerinde tanımlanayaman bir cisim fark edildi. Bazı yolcuların kaydettiği o anlarda havada ışıkşı bir cismin uçtu görüldü. Bunun üzerine havalimanında operasyon kısa bir süre durduruldu. Bazı seferler bu nedenle gecikmeye uğradı.



Hindistan Savunma Bakanlığı yakındaki hava üssünde bir Rafale savaş uçağının 'UFO' olduğu iddia edilen cismi araması için havalandığını açıkladı. Ancak herhangi bir sonuç elde edilemedi.

Savaş uçakları UFO olduğu iddia edilen cismi uzun bir süre aradı. Ancak herhangi bir şeye rastlanmadı.

Havalimanında hava trafiğinin de normale döndüğü ifade edildi.