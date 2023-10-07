Türkiye'nin dev şirketi dünya devine satıldı. Yeni sahipleri şaşırttı hepinizin işi düşüyordu

Halktv'nin haberine göre, Türkiye’de kargo alanında faaliyet gösteren MNG Kargo'nun Alman DHL firmasına satış işlemi resmen onaylandı. Hisse devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye’de kargo alanında faaliyet gösteren MNG Kargo, resmi olarak DHL ailesinin bir parçası oldu.

DHL Group, Türk kargo teslimat şirketi MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (MNG Kargo) ve iştiraklerinin satın alma işlemini tamamladı.

DHL eCommerce CEO’su Pablo Ciano, “MNG Kargo’nun kargo teslimat hizmetlerindeki uzmanlığı ve yurt içindeki yaygın ağı, Türkiye’deki hizmet teklifimizi daha da genişletmemize ve sınır ötesi Avrupa kargo ağımızı geliştirmemize yardımcı olacak. Yeni çalışma arkadaşlarımıza sıcak bir “hoş geldiniz” diyoruz ve yurt içi ve ötesindeki muazzam eCommerce potansiyelinden birlikte yararlanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

800 ŞUBESİ VAR

Bu satın alma, Türkiye’de halihazırda mevcut olan çeşitli DHL bölümleriyle iş birliği yoluyla, DHL Group müşterilerinin Türkiye içinde ve sınır ötesinde benzersiz lojistik tekliflerinden faydalanmalarını sağlayacak.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde 27 transfer merkezi ve 800'ü aşkın şubesi ile hizmet veren MNG Kargo, DHL eCommerce biriminin bir parçası olacak ve DHL eCommerce Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacaktır.

Dijitalleşmeye yatkın, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olan Türkiye'deki e-ticaret pazarının, önümüzdeki yıllarda AB pazarlarından daha yüksek, çift haneli büyümesi bekleniyor.

DHL eCommerce’in yaygın global ağını ve dijital uzmanlığını MNG Kargo'nun yerel ayak iziyle birleştiren DHL Group, Türkiye pazarının yüksek büyüme potansiyelinden yararlanmayı hedefliyor.