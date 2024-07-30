Türkiye’nin dünya devi iflas etti. Ödül üstüne ödül kazanıyordu

Düzenleme: Kaynak: Patronlar Dünyası
Türkiye’nin dünya devi iflas etti. Ödül üstüne ödül kazanıyordu

Türk şirketinin satın aldığı jant devi BBS iflas etti Alman jant devi BBS’nin 5. kez iflas başvurusunda bulunduğu iddia edildi.

Serhan Çelikbaş’ın haberine göre, Alman jant üreticisi BBS daha önce 4. kez iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketi geçtiğimiz Aralık ayında Türk şirketi İş Holding’in iştiraki ISH Management Services GmbH satın almıştı.

Türk şirketinin satın aldığı Alman jant devi BBS 5. kez iflas başvurusu yaptı. Başvurunun İş Holding tarafından Rottweil Bölge Mahkemesine yapıldığı ileri sürüldü.

İflas başvurusu geçtiğimiz Cuma günü yapıldı. IG Metall Sendika Sekreteri Stefan Prutscher iflasla ilgili “Kimse kimsenin ne yaptığını bilmiyor." dedi.

Şirket sahiplerinin BBS Autotechnik GmbH'nin mali durumunda olumsuz değişikliklerin önlenmesini amaçladığı iddia edildi.

ŞİRKET HAKKINDA

BBS şirketi 1970 yılında HeinrichBaumgartner, KlausBrand ve AloisSchmid tarafından Schiltach, Almanya'da kuruldu. Şirket, Baden-Württemberg merkezlidir. "BBS" adı; kurucuların soyadlarının ilk harflerini temsil ediyor.

Jant üreticisi BBS, 2007, 2011, 2020 ve 2023 yıllarında da iflas başvurusu yapmıştı. 2021 yılında KW Automotive Group'un şirketi devralmasından sonra BBS'yi Türk ISH Yönetim Hizmetleri devraldı

ISH’NİN 270 çalışanın maaşlarını birkaç aydır ödemediği ileri sürüldü.

ÖDÜLLER KAZANDI

En son 2023’te iflas başvurusu veren Alman devini Türk şirketi İş Holding ailesi almıştı.

BBS, Michael Schuhmacher'in ilk kez Formula 1 dünya şampiyonu olduğu yarış arabasının jantlarını üretmesiyle belli bir üne kavuştu.

Dev şirket Essen Otomobil Fuarı'nın desteklediği ünlü World Wheel Ödülü'nü ve Dünya Jant Ödülü iki kez kazandı.

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