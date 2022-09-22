İstanbul Boğazı tarihi yarışa ev sahipliği yapacak

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından biri olan Bosphorus Cup, 21'inci kez İstanbul'da start alıyor. Yarın 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla Adalar-Kalamış hattında gerçekleşecek ilk yarışın ardından, herkesin sabırsızlıkla beklediği Boğaz Yarışı etabı ise 24 Eylül Cumartesi günü muhteşem bir görsel atmosferde düzenlenecek. 10 farklı ülkeden yerli yabancı toplam 900 sporcunun yarışacağı 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, 25 Eylül Pazar günü Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak.
İŞTE YARIŞ PROGRAMI
24 Eylül Cumartesi
Akış: 11:00 – 17:00 – Haliç'te gün boyu yelken ve kürek etkinlikleri
11:00 – Boğaz yarışının başlangıcını izlemek üzere tekne hareket saati
12:00 – Boğaz Yarışı'nın başlangıcı
14:00 – Boğaz yarışını izlemek için tekne hareket saati
15:00 – Boğaz yarışını izlemek için tekne hareket saati
20:00 – Bosphorus Cup Sailor's Party
25 Eylül Pazar
Akış: 11:00 – 17:00 – Haliç'te gün boyu yelken ve kürek etkinlikleri
12:30 – Kalamış'taki Bosphorus Cup yarışlarını izlemek üzere tekne hareket saati
14:30 – Kalamış'taki Bosphorus Cup yarışlarını izlemek üzere tekne hareket saati
13:00 – 18:00 – Haliç'te Bosphorus Cup Corporate Yelken Yarışı
20:00 – Bosphorus Cup Ödül Töreni
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