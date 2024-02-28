Türkiye'nin en başarılı kadın girişimcileri belli oldu

Dün gerçekleşen ödül töreninde, beş kategorinin birincileri açıklandı. Yarışmada, DG Geri Kazanım'ın kurucusu Nagihan Yılmaz, 'Türkiye'nin Kadın Girişimcisi' seçildi. Bilge Can, Anatolian Craft girişimiyle 'Türkiye'nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi', Seyyare Sungur, Fındık Ocağı girişimiyle 'Türkiye'nin Yöresinde Sürdürülebilir Fark Yaratan Kadın Girişimcisi' oldu. Şevin Ballıktaş, Usersdot girişimiyle 'Türkiye'nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi' seçilirken, bu yıl ödül kategorisine eklenen 'Türkiye'nin Kadın Kooperatifi' ödülünü ise Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK) adına Leyla Ayvazoğlu aldı.

Ödül töreninde konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, “Kadın ve erkeğin tamamen eşit olduğu, kadınların da iş hayatının parçası olduğu bir dünyada sürdürülebilir kalkınmadan bahsedebiliriz. Özellikle son yıllarda kadınların girişimci olmasını teşvik eden ve kadın girişimciliğini destekleyen çok değerli çalışmalar yapılıyor. Garanti BBVA olarak 2006 yılından bu yana kadın girişimcilere verdiğimiz aralıksız desteğimiz, bugün hem bankacılık hem farklı sektörlerde örnek alınarak yeni programların yaratılmasına vesile oldu. Kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı sürdürülebilirlik stratejimizin odaklarından olan “kapsayıcı büyümeö başlığında değerlendiriyoruz. 17 yıldır kesintisiz devam eden bu program kapsamında, sadece son 5 yılda sağladığımız finansman desteği 200 milyar TL'yi aşarken 20 yıla yakın zamanda bütünsel olarak sağladığımız desteklerimizle ekosistemde etkin bir fayda yarattık" ifadelerini kullandı.

Recep Baştuğ, “Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması ise, kadın girişimcilerin başarılarının farkına varabilmeleri ve cesaretlendirilebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Sadece 100'lerle başladığımız bu organizasyonda bugüne kadar gelen toplam başvuru sayısı 45 bini aştı. Bugün Türkiye'de kadın girişimci denilince birçok kişinin ilk aklına gelen başarılarıyla rol model olan pek çok kadın girişimcinin yolu yarışmamızla kesişti. Yaptıkları iş ve süreçlerle; teknoloji, geri dönüşüm, enerji, sağlık gibi alanlarda bugüne kadar Türkiye'de birçok kişinin yapamadığı işleri geliştiren kadın girişimcilerle bir araya geldik. Bu yıl yarışmamıza ilk defa “Türkiye'nin Kadın Kooperatifiö kategorisini ekledik. Bu kategoriyle Anadolu'da kısıtlı imkânlarla iş yapmaya çalışan kadınları desteklemeyi ve kadın kooperatiflerini yarışmaya dahil ederek görünür olmalarını amaçladık. Türkiye'de yaklaşık 900'ü aşkın kadın girişimci kooperatifi ve bu kooperatiflere bağlı binlerce kadın üye var. Bu kooperatiflerin pozitif olarak desteklenmesiyle etki alanlarının artacağına inanıyoruz. Başta finalistlerimiz olmak üzere hayallerinin peşinden koşan, risk alan, cesaret ve azimle yola çıkan tüm kadın girişimcileri gönülden tebrik ediyorum. Bu vesileyle şimdiden tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de kutluyorum." İfadelerine yer verdi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu ise törende yaptığı konuşmada Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması'nın 103 başvuru ile başladığı ilk senesinden, bugün binlerce başvuruya ulaşmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve böylesi bir oluşumun paydaşı olmaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Ekonomist Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Talip Yılmaz da şunları söyledi:

“Ekonomist dergisi olarak yaptığımız her işin sürdürülebilir olması bilinciyle hareket ediyoruz. 17'nci yılına girdiğimiz Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması da bu işlerimizin en önemlileri arasında. Garanti BBVA ve KAGİDER ile birlikte 17 yıl önce bir yola çıktık. Türkiye ekosisteminde kadının gücünü artırma adına 17 yıl önce başlattığımız yarışmamızda bugüne kadar 45 bin kadın girişimcimiz yarışmamıza katıldı. Türkiye'de kadın girişimci oranı yüzde 3'lerden yüzde 13-14'lere geldi. 17 yıl önce yola çıktığımızda tek kategoride ödül verirken, gelişen kadın girişimci ekosisteminin, kadın girişimcilerin güçlü adımları ile birlikte bugün gelinen noktada kategori sayısını beşe çıkardık. Çalışmanın jüri toplantısında inanılmaz güzel kadın girişimci öyküleri dinledik. Yaşadıkları zorluklara rağmen, yılmadan mücadelesine devam eden, yaktığı meşaleyi Türkiye'nin geleceğine taşıma azminde olan kadın liderlere, girişimcilere teşekkürü bir borç biliyorum. İş ortaklarımız Garanti BBVA'ya genel müdür Recep Baştuğ'a, Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya'ya yine KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu başta olmak üzere KAGİDER'e ayrıca teşekkür ediyorum."