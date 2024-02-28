Koza Halı’nın hedefi 100 mağazaya ulaşmak

Gaziantepli Koza Halı, bayilerinin katıldığı 2024 yılı tanıtım toplantısını Antalya’da gerçekleştirdi. Şirket, toplantıda 2023 yılını değerlendirirken, 2024 yılı öngörüleri ve hedefleri paylaştı.

2023 yılında 7 adet Koza Halı Gallery mağazası açan şirket, geleneksel halı mağazası konseptinden uzaklaşarak, showroom olarak dizayn edilen ve kendi ürünlerini sergilediği Koza Halı Gallery mağazalarında büyüme hedefi olduğunu duyurdu. 3 mağazası daha yakında hizmete girecek olan Koza Halı’nın hedefi ise 100 mağazaya ulaşmak.

2023 yılını bir önceki yıla göre yüzde 138 büyüme ile kapattıklarını anlatan Koza Halı İcra Kurulu Başkanı İbrahim Cingisiz, büyüme rakamlarında artan enflasyon etkisinin de önemli bir rol oynadığını belirtti.

Amaçlarının marka bilinirliğini yükseltmek olduğuna dikkat çeken Cingisiz, Gallery mağazaları yapılanmasına yıl boyu açılacak yeni mağazalarıyla devam edeceklerini açıkladı.

Bu yıl 15 yeni koleksiyon ve 161 farklı deseni tüketicisinin beğenisine sunacaklarını belirten Cingisiz, hem yurt içi hem de yurt dışı atılımları için çalıştıklarını ifade etti.

YENİ YATIRIM 2025’TE TAMAMLANACAK

Gaziantep’deki fabrikada yıllık 11 milyon metrekarelik halı üretimi gerçekleştirdiklerine değinen Cingisiz, yeni yatırım planları hakkında da bilgi verdi.

Cingisiz, fabrikadaki elektriği de gerçekleştirdikleri GES yatırımıyla belirtti. 1 milyar civarında ciroları olduğunu söyleyen Cingisiz, ek binalarının 2025 yılı içinde tamamlanacağını ve 15 milyon dolarlık yatırımla hayata geçireceklerini söyledi. Cingisiz, çalışan sayısının 735 kişi olduğunu ve yüzde 10 artış planladıklarını da belirtti.

2023 yılını 35 milyon dolar ihracat ile tamamladıklarını belirten Cingisiz, 2024 yılını da 40 milyon dolar ihracat ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi.

Cingisiz, ham madde fiyatlarının artışına dikkat çekti ve yaşanan bölgesel krizler yüzünden zaman zaman zorlayıcı hale geldiğine değindi.

Faizlerin yüksek olduğuna da vurgu yapan Cingisiz, finansman koşullarının iyileştirilmesinin yatırımlara yansıyacağını söyledi.

YENİ KOLEKSİYONDA GERİ DÖNÜŞÜM İÇERİKLİ ÜRETİM

Cingisiz ilki Sivas’ta açılan Koza Halı Gallery mağazalarının sayısının hızla artacağını ifade ederken, bu mağazalar için teşvik edici bazı kolaylıklar da sunacaklarına işaret etti.

Cingisiz, Koza Halı’nın uzun zamandır Amerika ve Avrupa pazarında global firmalara tedarik eden bir şirket olduğuna işaret etti. Üretimlerinin yüzde 70’ini ihraç ettiklerini söyleyen Cingisiz, hedef pazarlarının ABD, Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika olduğunu açıkladı.

İç piyasada ve yurtdışında GRS sertifikalı pamuk içerikli kilimleri büyük markalarla buluşturduklarına işaret eden Cingisiz, yeni koleksiyonlarının içerisinde geri dönüşüm polipropilen içerikli üretimlerinin olduğunu belirtti.