Rus ekonomisi, en kapsamlı yaptırımlı 2 yılı geride bıraktı

Kaynak: AA
Rus ekonomisi, en kapsamlı yaptırımlı 2 yılı geride bıraktı
Rusya, Ukrayna ile savaşında üçüncü yılına girerken, Batılı ülkelerle devam eden ekonomik savaş ve uygulanan yaptırımların etkisi gündemde sıcaklığ8ını korumaya devam ediyor.

Batılı ülkeler, Şubat 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrasında Rusya'nın ekonomisi ve uluslararası ticaretine yönelik modern tarihin en kapsamlı yaptırımlarını uygulamaya başladı.
Rus ekonomisinin temelini oluşturan enerji, finans, savunma sanayisi, lojistik ve havacılık gibi sektörlerin hedef alındığı yaptırımlar, 2. Dünya Savaşı'nın ardından hızla büyüyen Rusya ile Avrupa arasındaki ticarete de büyük darbe vurdu.
Yaptırımlar kapsamında Rusya Merkez Bankası ve önemli Rus bankalarına ait 300 milyar dolardan fazla varlık Batılı ülkelerce dondurulurken, Rusya'ya yedek parça ve teknolojik ürünler gibi önemli ürünlerin ihracatında sert kısıtlamalar getirilmişti.
Rus ekonomisi beklentilerin aksine, bazı aksaklıklara rağmen 2023'te Avrupa ve ABD'yi geride bırakarak yüzde 3,6 büyüme gösterdi.
Avrupa ve ABD'den doğrudan ithalatı önemli oranda düşen Rusya, bu alanda yaşadığı "boşluğu" doldurmak amacıyla başta Asya ve Orta Doğu'dan olmak üzere yeni tedarikçiler bulurken, ihracatının bel kemiğini oluşturan petrol ve doğal gazda ise Hindistan gibi yeni pazarlar keşfetti.
Rusya, dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi
Yaptırımları takip eden Castellum.AI platformu verilerine göre, Batılı ülkelerin Rusya'daki birey ve kuruluşlara toplam yaptırım sayısı Ukrayna savaşının başlamasından bu yana, 12 Şubat’tan beri 16 bin 587'ye çıktı.
ABD, toplam 3 bin 585 yaptırımla Rusya'ya en çok yaptırım uygulayan ülke olurken, Kanada 2 bin 765, İsviçre 2 bin 403, Avrupa Birliği (AB) 1785, İngiltere 1749 olarak sıralandı.
AB son olarak geçtiğimiz hafta 13'üncü yaptırım paketini açıklarken, ABD de Rusya'ya karşı 500'den fazla yeni yaptırım kararı aldığını belirtti.

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