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Türkiye'nin en büyük kamu zararı operasyonu

İzmir Menemen'de bulunan özel bir hastanede, aralarında doktorlar ve hastane sahibinin de bulduğu 14 şüphelinin kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Şüpheliler gözaltına alındı. 

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 12:23
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Türkiye'nin en büyük kamu zararı operasyonu

Türkiye'nin en büyük kamu zararı operasyonu
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İHA'nın haberine göre, Mali Şube Koordinesinde Aliağa Mali Büro Amirliğince "Suç işlemek amacıyla örgüt kurrmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde, İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan özel bir hastanede görev yapmış olan 9 doktor, hastane sahibi ve idari işlerde çalışanlarıyla birlikte toplam 14 şüphelinin, kamuyu yaklaşık 147 milyon TL zarara uğratarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. 

Şüphelilerin sulsüz muayene ve ameliyat, fatura kesilmeden yapılan sağlık işlemleri başta olmak üzere birçok suçtan devleti zarara uğratma suçu işlediği belirlendi. Suça karışan 14 şüphelinin tamamı İzmir, İstanbul, Manisa ve Şırnak'taki adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. 147 milyon TL'lik kamu zararı, bu zamana kadar tespiti yapılan en büyük dosya olarak kayıtlara geçti.

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