Türkiye'nin en değerli 10 şirketi belli oldu. Birinci sıradaki şirket ikinciyi ikiye katladı

Şirketlerin borsalardaki hisse fiyatları üzerinden piyasa değerleri hakkında bilgi veren ABD merkezli CompaniesMarketCap internet sitesi dünyanın en büyük şirketlerinin yanı sıra Türkiye’deki en büyük şirketlerini de sıraladı.

Son paylaşılan verilere göre, piyasaya değeri bakımından Türkiye’nin en büyük şirketi, QNB Finansbank oldu. Şirketin piyasaya değeri ise 29.56 milyar dolar seviyesinde.

Onu 13,24 milyar dolarlık piyasa değeriyle Koç Holding takip etti.

Listenin üçüncü sırasında ise 11,59 milyar dolarlık piyasa değeriyle Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları yer alıyor.

Bu üçlüyü 9.42 milyar dolar ile Ford Otosan, 9.39 milyar dolarla Türkiye İş Bankası ve 9.04 milyar dolarla Türkiye Petrol Rafineleri takip ettiği görülüyor.

İşte Türkiye’nin en değerli 20 şirketi: