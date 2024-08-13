Türkiye'nin en dindar illeri belli oldu. Zirvede yer alan şehir herkesi şaşırtacak

TÜİK'in yaptığı son araşatırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmayla birlikte Türkiye'de en fazla camiye sahip olan iller belli oldu.

Araştırma sonucunda, Türkiye genelinde en fazla camiye sahip olan il İstanbul olurken, nüfus yoğunluğu dikkate alındığında sıralama tamamen değişiyor ve Kastamonu, kişi başına düşen cami sayısıyla zirvede yer alıyor.

EN FAZLA CAMİYE SAHİP ŞEHİR İSTANBUL

TÜİK’in araştırmasına göre, 3.555 cami ile İstanbul, Türkiye'nin en fazla camiye sahip ili olarak birinci sırada yer alıyor. İstanbul'u, 3.255 cami ile Konya ve 3.199 cami ile Ankara takip ediyor. Ancak bu sıralama, illerin nüfusları dikkate alınarak yeniden değerlendirildiğinde tamamen farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

NUFÜS YOĞUNLUĞUNA GÖRE EN FAZLA CAMİ KASTAMONU'DA

Nüfus yoğunluğu göz önüne alındığında, Kastamonu’nun 145 kişiye 1 cami düşmesiyle Türkiye'deki en fazla camisi olan il olarak öne çıktığı görülüyor. Kastamonu, 378.115 nüfusuna oranla sahip olduğu 2.605 cami ile bu alanda liderliği ele alıyor.

Buna karşılık, İstanbul’da 4.500 kişiye 1 cami düşüyor, bu da İstanbul’un bu kriterdeki sıralamasını gerilere itiyor.

Kastamonu : 145 kişiye 1 cami = 2.605 Cami

Samsun : 497 kişiye 1 cam i= 2.751 Cami

Konya : 705 kişiye 1 cami = 3.255 Cami

Ankara : 1.807 kişiye 1 Cami= 3.199 Cami

İstanbul : 4.500 kişiye 1 Cami= 3.555 Cami

İŞTE DİNDARLIK SIRALAMASINDA İLK 20'DE OLAN İLLER

1. İstanbul: 3555 cami

2. Konya: 3255 cami

3. Ankara: 3199 cami

4. Samsun: 2751 cami

5. Kastamonu: 2605 cami

6. Antalya: 2306 cami

7. Ordu: 2123 cami

8. Diyarbakır: 2079 cami

9. Şanlıurfa: 2107 cami

10. Trabzon: 2069 cami

11. İzmir: 1920 cami

12. Bursa: 1789 cami

13. Manisa: 1762 cami

14. Balıkesir: 1680 cami

15. Erzurum: 1625 cami

16. Giresun: 1616 cami

17. Mersin: 1589 cami

18. Zonguldak: 1522 cami

19. Sivas: 1375 cami

20. Van: ​1427 cami