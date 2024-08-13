Sıcaklarda ölmemek için yapılacaklar

Sıcak havalarda ani kalp krizi riskinin artırdığı biliniyor. Bu durumun önüne geçebilmek için çeşitli önlemler almak hayati önem taşıdığı bildirildi.

Uzmanlar, sıcak hava dalgalarının kalp damar sistemi üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerken, bu konuda yapılan bilimsel araştırmalar da riski azaltmanın yollarını ortaya koydu.

Uzman Görüşleri:

Dr. Halil Kalli (İç Hastalıkları Uzmanı):

• Yüksek sıcaklıkların kalp sağlığını olumsuz etkilediğini ve özellikle sıcak hava dalgalarının yaşandığı günlerde dikkatli olunması gerektiğini belirtmekte. Dr. Kalli, sıcak havalarda vücudun su kaybının önemli bir sağlık sorunu olduğunu ve bu durumun kalp rahatsızlıklarını şiddetlendirdiğini ifade etmekte.

Doç. Dr. Mahmut Özdemir (Kardiyoloji Uzmanı):

• Yüksek sıcaklıkların vücudun ısı düzenleme mekanizmalarını zorladığını ve kalbin daha fazla çalışmasına neden olduğunu belirtmekte. Özdemir, aşırı sıcakların vücuttaki sıvı ve elektrolit dengesini bozarak, kalp krizi riskini artıran kan pıhtılaşma eğilimini artırabileceğini söylemekte.

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Burak İşleyen (Kardiyoloji Uzmanı):

• Sıcak havalarda vücut, ısısını dengelemek için daha fazla çalışır. Bu durum kalp atış hızının ve kan basıncının artmasına neden olur. Özellikle kalp hastalığı riski taşıyan bireyler için bu durum kalp krizi veya felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kardiyolog Dr. Ahmet Yılmaz’a göre, sıcak havalarda vücut ısısını düzenlemek için kalp daha fazla çalışmak zorunda kalır ve bu durum, özellikle kalp hastaları için riskli olabilir. Dr. Yılmaz, sıvı tüketiminin artırılmasını ve aşırı sıcaklardan korunmak için serin ortamlarda bulunmayı önerdi.

Kardiyolog Prof. Dr. Canan Karatay, sıcaklarda ağır yemeklerden kaçınılması gerektiğini belirtiyor. Prof. Karatay, "Ağır ve yağlı yemekler, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir. Bu da sıcak hava ile birleştiğinde kalp krizi riskini artırır" diye vurguladı.

Bilimsel Araştırmalar:

• Yapılan araştırmalar, yaz aylarında kalp krizi vakalarının sayısının arttığını ve bunun en büyük sebebinin sıcaklığa bağlı olarak tuz ve elektrolit kaybı ile birlikte kanın pıhtılaşma oranının artması olduğunu gösterdi.

Vücut ısısını düzenlemeye çalışan vücut terlemeye başlar ve bu durum kalp üzerindeki stresi artırır.

2020 yılında European Heart Journal'da yayımlanan bir araştırmaya göre, sıcak hava dalgaları sırasında kalp krizi vakalarının belirgin şekilde arttığı görüldü. Araştırma, sıcaklık arttıkça vücutta meydana gelen sıvı ve elektrolit dengesizliklerinin kalp damar sistemini zorladığını ve bu durumun kalp krizi riskini artırdığını ortaya koydu.

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu tarafından 2018 yılında yapılan bir çalışmada, sıcak havaların kalp ritmini bozarak ani kalp krizine neden olabileceği belirtildi. Çalışmada, özellikle yaşlı bireyler ve kronik hastalığı olan kişilerin sıcak havalarda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Öneriler:

Sıvı Tüketimini Artırın: Uzmanlar, sıcak havalarda vücudun ihtiyaç duyduğu sıvı miktarının arttığını belirtmekte. Yeterli su tüketimi, vücudun sıcakla başa çıkmasına yardımcı olur.

Serin Ortamlarda Bulunun: Mümkünse günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının. Gölgelik alanlarda veya klimalı ortamlarda bulunmak, vücut ısısının dengede kalmasını sağlar.

Ağır Yemeklerden Kaçının: Hafif ve sindirimi kolay besinler tüketin. Ağır yemekler, sıcakla birleştiğinde kalbinizi zorlayabilir.

Fiziksel Aktivitenizi Sınırlayın: Sıcak havalarda ağır egzersizlerden kaçınarak, hafif tempolu yürüyüşleri tercih edin. Egzersiz yaparken vücudunuzu fazla zorlamaktan kaçının.