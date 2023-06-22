Türkiye'nin en gelişmiş ve gelişmemiş ilçeleri belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en gelişmiş en ve gelişmemiş ilçeleri açıkladı. Bakın zirvedeki ilçeler neler...

Türkiye'nin en gelişmiş ve gelişmemiş ilçeleri belli oldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na (İlçe SEGE-2022) göre, birinci kademe gelişmiş ilçeler, Marmara Bölgesi'nde 36, Ege Bölgesi'nde 13, İç Anadolu'da dokuz, Akdeniz Bölgesi'nde beş, Karadeniz'de iki, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'da birer tane bulunuyor.

Araştırmaya göre en gelişmiş 10 ilçe arasında İzmir'den ilçe yer almazken, Ankara iki ve Bursa bir ilçe ile temsil edildi. Ağırlığı ise yedi ilçeyle İstanbul oluşturdu.

İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması'na göre Türkiye'de en gelişmiş ilçeler:

Şişli - İstanbul

Çankaya - Ankara

Beşiktaş -İstanbul

Kadıköy - İstanbul

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