Türkiye'nin en genç belediye başkan adayının kaç oy aldığı belli oldu. Sonuca kendisi de inanamadı

DEVA Partisi tarafından Ankara’da gerçekleştirilen aday tanıtım toplantısında parti lideri Ali Babacan tarafından Haymana Belediye Başkan Adayı olarak halka tanıtılan Mehmet Alişan Yaşar, Türkiye’nin en genç belediye başkan adayı oldu.

Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans eğitimine devam eden ve Haymana eski belediye başkanı adaylarından Samim Yaşar’ın oğlu olan Mehmet Alişan Yaşar'ın seçimden ne kadar oy alacağı merakla bekleniyordu.

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen Haymana Belediye Başkanlığı seçimlerini 9.599 oyla CHP’li aday Levent Koç kazandı. Koç’un ardından 8.079 oy alan AKP’li aday Özdemir Turgut geldi. Turgut’u 636 oyla DEM Parti adayı Mahmut Başaran takip etti. Ülke genelinde olduğu gibi Haymana’da da oylarını ciddi oranda arttıran YRP’nin adayı Ömer Ercan 587, İP adayı Ayşe Şimşir 123, BTP adayı Fikret Baytar 73, SP adayı Mehmet Gülmez 67, Hüda Par adayı Mustafa Ateş 56, DP adayı Mehmet Sezgin Kubat ise 40 oy aldı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde yarışan en genç belediye başkan adayı olan DEVA Partili Mehmet Alişan Yaşar ise 39 oy alarak Haymana seçimlerini 10. sırada bitirdi.