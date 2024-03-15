Ankara İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Kaynak: Haber Merkezi
Ankara İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
Ankara'daki 2024 Yerel Seçim Sonuçları, ilçelerin yönetimlerinde önemli değişikliklere işaret etti.

Seçmenlerin tercihleri, Ankara'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Ankara İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

AKYURT

BEYPAZARI

ELMADAĞ

GÜDÜL

KEÇİÖREN

POLATLI

YENİMAHALLE

ALTINDAĞ

ÇAMLIDERE

ETİMESGUT

HAYMANA

KIZILCAHAMAM

PURSAKLAR

AYAŞ

ÇANKAYA

EVREN

KAHRAMANKAZAN

MAMAK

SİNCAN

BALA

ÇUBUK

GÖLBAŞI

KALECİK

NALLIHAN

ŞEREFLİKOÇHİSAR

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.

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Ankara 2024 Yerel Seçim Sonuçları SEÇİM 2024 - YEREL SEÇİMLER
Ankara 2024 Yerel Seçim Sonuçları