Seçmenlerin tercihleri, Ankara'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.
Ankara İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları
AKYURT
BEYPAZARI
ELMADAĞ
GÜDÜL
KEÇİÖREN
POLATLI
YENİMAHALLE
ALTINDAĞ
ÇAMLIDERE
ETİMESGUT
HAYMANA
KIZILCAHAMAM
PURSAKLAR
AYAŞ
ÇANKAYA
EVREN
KAHRAMANKAZAN
MAMAK
SİNCAN
BALA
ÇUBUK
GÖLBAŞI
KALECİK
NALLIHAN
ŞEREFLİKOÇHİSAR
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.