Seçmenlerin tercihleri, Ankara'nın her bir ilçesinde yeni belediye başkanlarını ve muhtarlarını belirledi. Bu sonuçlar, ilçelerin sosyal, ekonomik ve politik yapılarına dair önemli bir görünüm sunabilir.

Ankara İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları AKYURT BEYPAZARI ELMADAĞ GÜDÜL KEÇİÖREN POLATLI YENİMAHALLE ALTINDAĞ ÇAMLIDERE ETİMESGUT HAYMANA KIZILCAHAMAM PURSAKLAR AYAŞ ÇANKAYA EVREN KAHRAMANKAZAN MAMAK SİNCAN BALA ÇUBUK GÖLBAŞI KALECİK NALLIHAN ŞEREFLİKOÇHİSAR 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.