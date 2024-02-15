Türkiye'nin en yaşlı insanı 117 yaşındaki Arzu nine ölmeden önce tek isteğini açıkladı! Bu çağrıya kulak verin

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğup büyüyen ve 6 çocuğu olan 117 yaşındaki Arzu Sınıroğlu, Türkiye'nin yaşayan en yaşlı ismi unvanının taşıyor.

Arzu ninenin kişisel ihtiyaçlarını ise uzun süredir yanında kalan böbrek hastası kızı karşılıyor. 51 yaşındaki kızı Gülkız Sınıroğlu ile birlikte yaşayan Arzu nine, yaşadığı evine mutfak yapılmasını istiyor.

"MUTFAK İSTİYORUM, ÇAY PİŞİRECEĞİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce Kırıkkale'de düzenlediği mitinglere katıldığını belirten Sınıroğlu, "Kırıkkale'ye geldiğinde de yer bulamadım. Erdoğan'a 'selam' dedim. Çok selamım gitti kendisine. Evimin çatısını hükümet onartırdı. Allah hükümetimize zeval vermesin. Her daim oyumu Erdoğan'a atıyorum. Bir mutfağım yok, odada pişiriyorum yemeğimi. Yerim var, bir mutfağımı yapsalar. Allah kurban olayım Kırıkkale'nin Valisi geldi de tavanı onarttı. Merdivenimi yaptırdı. Burayı hükümet onardı. Kurban olayım hükümetimize, yardım ediyor bana. Erdoğan başkanımdan mutfak istiyorum, çay pişireceğim" diye konuştu.

"ATATÜRK SINIRDAN, GELİR SINIRDAN GİDERDİ"

Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan Sınıroğlu, "Atatürk sınırdan, gelir sınırdan giderdi. Bu yollar sonradan yapıldı. Tarlanın kıyısından gitti, bir tarla var oraya çadırı kurdu, konakladı. Askerler yanında, su matarası belinde Ankara'dan at ile giderken yolda gördüm. O zaman yaşımız ufaktı. 'Mustafa Kemal geliyor' derdik, kendisiyle konuşmadık da öyle bakardık. O günler geldi geçti, şimdi ise yaşlandım" dedi.

"EKMEĞİ BULAMAĞIM GÜNLER OLDU"

Geçmişte yokluk gördüğünü anlatan Sınıroğlu, "Yokluk da gördüm, fakirlik de gördüm, ekmeği bulamağım günler oldu, ayağıma çarık giydim. Çok yoksulluk çektim. Açta kaldım susuz da kaldım. Onun bunun işinde çalıştım. Şimdi kızım bakıyor bana. Kızımda böbrek hastası" diye konuştu.

"SOBASINI YAKIYORUM SUYUNU GETİRİYORUM"

Annesinin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyen böbrek hastası Gülkız Sınıroğlu ise, "Annemin yaşı geçti ben bakıyorum yemeğini pişiriyorum. Sobasını yakıyorum suyunu getiriyorum" açıklamasında bulundu.