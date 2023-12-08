Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Zirvede ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir var

Türkiye'nin en zengin ve en yoksul şehirleri belli oldu. İl düzeyinde yapılan hesaplamalara göre, Kocaeli, 302 bin 772 lirayla 2022'de kişi başına gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) ilk sırada yer aldı. Son sırada ise 54 bin 272 lira ile Van yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu. Zirvede ne İstanbul ne Ankara ne de İzmir var

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılında illerin ekonomik performansını gösteren “İl bazında gayrisafi yurt içi hasıla” verilerini duyurdu.

Kişi başına GSYH bakımından en yüksek değere ulaşan il 302 bin 772 lira ile Kocaeli oldu. Kocaeli’ni 287 bin 524 lira ile İstanbul ve 253 bin 501 lira ile Tekirdağ izledi.

Verilere göre, 2022’de en büyük ekonomiye sahip il İstanbul oldu ve toplam hasıladan yüzde 30,4’lük bir pay elde etti. İstanbul’un GSYH’si 4 trilyon 564 milyar 280 milyon lira olarak gerçekleşti.

İstanbul’u 1 trilyon 329 milyar 810 milyon lira ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 972 milyar 238 milyon lira ve yüzde 6,5 pay ile İzmir takip etti. İlk beş ilin toplam GSYH’si, 2022’de Türkiye’nin hasılasının yüzde 53,9’unu oluşturdu.

En düşük GSYH’ye sahip üç il ise 11 milyar 288 milyon lira ile Tunceli, 10 milyar 539 milyon lira ile Ardahan ve 8 milyar 287 milyon lira ile Bayburt oldu.

BİRİNCİ SIRADA KOCAELİ

Kişi başına GSYH bakımından en yüksek değere ulaşan il ise 302 bin 772 lira ile Kocaeli oldu. Kocaeli’ni 287 bin 524 lira ile İstanbul ve 253 bin 501 lira ile Tekirdağ izledi. Kişi başına GSYH en düşük olan üç il ise 64 bin 416 lira ile Şanlıurfa, 55 bin 296 lira ile Ağrı ve 54 bin 272 lira ile Van oldu.

Kişi başına GSYH, 2022’de sadece 14 il için Türkiye ortalamasının üzerinde çıktı. GSYH’nin sektörel dağılımına bakıldığında, 2022’de İstanbul, tarım ve diğer hizmetler dışında tüm sektörlerde liderliği korudu.

İstanbul, bilgi ve iletişim sektöründen yüzde 65,4, finans ve sigorta sektöründen yüzde 59, mesleki, idari ve destek hizmetlerinden yüzde 46,7, hizmetler sektöründen yüzde 41,5, inşaat sektöründen yüzde 32,6 pay aldı. Tarım sektöründe en yüksek payı yüzde 6,2 ile Konya, diğer hizmetler sektöründe en yüksek payı yüzde 43,4 ile Ankara aldı.

İstanbul, 2022’de hizmetler sektöründen yüzde 41,5 pay almasına rağmen, ilin toplam GSYH’si içinde hizmetler sektörünün payı yüzde 36,5 olarak kaldı. İstanbul’un toplam GSYH’si içinde ikinci sırada yüzde 19,3 pay ile sanayi sektörü, üçüncü sırada yüzde 7 pay ile mesleki, idari ve destek hizmetleri yer aldı.

KARABÜK SON SIRADA

2022’de GSYH, bir önceki yıla göre yüzde 5,5 büyüdü ve 26 il, Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme kaydetti. Bir önceki yıla göre en fazla büyüyen ilk üç il yüzde 21,8 ile Antalya, yüzde 21,4 ile Kırşehir ve yüzde 17 ile Kilis oldu. En fazla küçülen üç il ise yüzde 9,4 ile Artvin, yüzde 9,5 ile Erzincan ve yüzde 11 ile Karabük oldu.

2022’de GSYH büyümesine en fazla katkı yapan il yüzde 2,46 ile İstanbul oldu. İstanbul’u yüzde 0,65 ile Antalya ve yüzde 0,55 ile Ankara takip etti. GSYH büyümesine negatif yönde etki eden iller arasında ise yüzde 0,03 ile Osmaniye, yüzde 0,03 ile Elazığ, yüzde 0,06 ile Hatay öne çıktı.

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