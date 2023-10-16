Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma oranı belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Ülkelerin EURO 2024'ü kazanma oranları açıklandı.
İşte Türkiye dahil diğer ülkelerin oranları;
- Kuzey Makedonya: 2000
- Bulgaristan: 2000
- İzlanda: 1000
- İrlanda: 1000
- Bosna Hersek: 500
- Slovakya: 200
- İsrail: 200
- Karadağ: 200
- Polonya: 150
- Slovenya: 150
- Finlandiya: 150
- Galler: 120
- Romanya: 100
- Yunanistan: 90
- Macaristan: 80
- Ukrayna: 80
- Çekya: 70
- İskoçya: 70
- İsveç: 70
- Norveç: 70
- Sırbistan: 60
- TÜRKİYE: 60
- Avusturya: 50
- İsviçre: 35
- Hırvatistan: 29
- Danimarka: 23
- Belçika: 15
- İtalya: 14
- Hollanda: 14
- Portekiz: 9
- İspanya: 9
- Almanya: 7
- İngiltere: 4.9
- Fransa: 4.6