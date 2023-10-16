Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma oranı belli oldu

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 4-0 mağlup eden Türkiye, EURO 2024'e katılmayı garantilerken, şampiyonluk oranları da belli oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye'nin EURO 2024'ü kazanma oranı belli oldu

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Ülkelerin EURO 2024'ü kazanma oranları açıklandı.

İşte Türkiye dahil diğer ülkelerin oranları;
- Kuzey Makedonya: 2000
- Bulgaristan: 2000
- İzlanda: 1000
- İrlanda: 1000
- Bosna Hersek: 500
- Slovakya: 200
- İsrail: 200
- Karadağ: 200
- Polonya: 150
- Slovenya: 150
- Finlandiya: 150
- Galler: 120
- Romanya: 100
- Yunanistan: 90
- Macaristan: 80
- Ukrayna: 80
- Çekya: 70
- İskoçya: 70
- İsveç: 70
- Norveç: 70
- Sırbistan: 60
- TÜRKİYE: 60
- Avusturya: 50
- İsviçre: 35
- Hırvatistan: 29
- Danimarka: 23
- Belçika: 15
- İtalya: 14
- Hollanda: 14
- Portekiz: 9
- İspanya: 9
- Almanya: 7
- İngiltere: 4.9
- Fransa: 4.6

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü Gündem
Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la görüştü
Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım Ekonomi
Tarım ülkesi Türkiye’nin geldiği son hal: 150 ton mandalinam var daha 1 kilo satmadım
Milli Takım istatistik rakamlarında da toparlamaya başladı Spor
Milli Takım istatistik rakamlarında da toparlamaya başladı
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Ayağını yorganına göre uzat atasözünün anlamı nedir?
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü Dünya
Finlandiya'nın Nobel ödüllü eski cumhurbaşkanı öldü
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı Gündem
Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek? Yaşam
Damat gelin almaya gittiği evde evleneceğine pişman oldu. Bu nasıl gelenek?