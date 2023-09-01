Türkiye'nin gururu Atatürk'ün kızları. Eda, Ebrar, Zehra ve diğerleri. Ağlattınız bizi

Gürel Yurttaş, Filenin Sultanları'nın İtalya zaferini yazdı...

Türkiye'nin gururu Atatürk'ün kızları. Eda, Ebrar, Zehra ve diğerleri. Ağlattınız bizi

Gürel Yurttaş / YENİÇAĞ

Alışık değilim böyle şeylere ben.
Voleybolu da fazla bilmem zaten.
Ama bu kadınlar bana voleybolu sevdirdiler.
Filenin Sultanları diyorlar onlara.
Bana Türk olmanın gururunu yaşattılar.
İtalya maçında izledim onları televizyonda.
Voleybol 2023 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki 7 maçını da kazanmışlardı. 7. maçta dünyanın sayılı takımlarından İtalya ile karşılaştılar, yarı finalde.
Geriye de düştülen ama asla umutsuzluğa kapılmadılar.
Eda'nın bir ara gözyaşlarını gördüm ben.
Ebrar'ın gözündeki hırsı.
Zehra Güneş'in azmini.
Melisa'nın gözündeki parıltıyı.
İlk seti İtalya kazandı.
Elif'in pes etmediğini bakışlarından anladım.
İkinci seti kazandık 25-23.
Hande Baladin "Daha bitmedi" diyordu.
Üçüncü seti 25-16 İtalya önde tamamladı.
Hande Baladin'in pes etmediğini gördüm
Ve final seti. 15-6 gibi açık bir farkla bitti.
Şampiyonada finale kaldık.
Cansu, Elif, Gizem.
Ağlattınız bizi kızlar.
Ama öyle ağlamak değil bu. Gururdan ağladık.
Türk kadınının gücünü gösterdiniz ya.
Eminim her defasında mesaj gönderdiğiniz ulu önder Mustafa Kemal Atatürk de gurur duyuyor harikasınız.
Büyüksünüz.
Ata'nın evlatları sizler gönlümüzün baş tacısınız.

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