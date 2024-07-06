Türkiye'nin Hollanda maçındaki ilk 11(i belli oldu. Montella'dan sürpriz karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin Hollanda maçındaki ilk 11(i belli oldu. Montella'dan sürpriz karar

Türkiye'nin kalbi Almanya'da atacak bugün. A Milli Takımımız EURO 2024'te Hollanda ile çeyrek final maçına çıkacak. İlk 11 belli oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız çeyrek final maçında bu akşam Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım, bu turda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada son 8 takım arasına kalan Türkiye, Hollanda'yı da geçerek yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki maçın başlama saati 22.00. Karşılaşma TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak. Karşılaşmada Fransız Jerome Brisard ise VAR görevini üstlenecek.

Millilerimiz turu eçerse yarı finalde İngiltere-İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

İLK 11 BELLİ OLDU

A Milli Takım'da li Takım'da kart cezalıları İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü ile UEFA'nın skandal kararıyla 2 maç ceza alan Merih Demiral forma giyemeyecek.

Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın ise sahadaki yerini alabilecek.

Hollanda'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.​​

Teknik direktör Vincenzo Montella ilk 11'i belirledi. Ekimizin şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Okay, Kaan, Hakan, Kenan, Arda, Barış Alper.

Hollanda'nın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Simons, Malen, Depay, Gakpo.

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