Berlin'de saatler kala milli takım depremi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Berlin'de saatler kala milli takım depremi

Hollanda maçı öncesi Berlin'e gelen millilerimizi otel önünde binlerce gurbetçi karşıladı.

A Milli Erkek Futbol Takımımız 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

OTEL ÖNÜNDE BİNLERCE GURBETÇİ KARŞILADI

Bugün (Cumartesi) Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele için millilerimiz kente geldi.

İlk olarak ayağının tozuyla Berlin Olimpiyat Stadı’na giden ay-yıldızlılar ardından maç saatine kadar konaklayacakları The Ritz Carlton Oteli’ne hareket etti.

Millilerimiz burada binlerce gurbetçi taraftarımız tarafından coşkuyla karşılandı. Futbolcularımız ile fotoğraf çektirip formalarını imzalatan taraftarlarımız UEFA tarafından haksız bir ceza alan Merih Demiral’a ise ayrı bir ilgi gösterdi.

Merih Demiral için tezahüratlar yapan gurbetçiler bozkurt işareti yaparak selam verdi.

NE OLMUŞTU?

Avusturya maçında attığı 2 gol ile maçın kahramanı olan Merih Demiral son düdüğün çalmasının sahada bozkurt işareti yapmıştı.

Merih Demiral için o an sahada bir ceza verilmezken Alman İçişleri Bakanı’nın baskısı ile UEFA milli yıldızımız hakkında soruşturma açtı.

Demiral’ın ve TFF’nin 27 sayfalık savunmasını değerlendirmeye bile almayan UEFA milli yıldızımıza 2 maç ceza verdi.

UEFA’nın bu skandal kararı tüm Türkiye’yi ayağa kaldırırken on binlerce gurbetçi karşılaşma öncesinde UEFA’yı protesto etme kararı aldı.

Alarm durumuna geçen Berlin polisinin mücadele öncesi ve sonrası için olağanüstü önlemler alması bekleniyor.

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