Türkiye'nin uzaya çıkacak ilk astronotu Alper Gezeravcı FETÖ mağduru çıktı. Kumpas davasında adı geçtiği için TSK'dan ihraç edilmiş

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Pilot Albay Alper Gezeravcı ile alakalı dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

10haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Alper Gezeravcı’nın 12 Kasım 2012 yılında FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpas soruşturmasında Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiği ortaya çıktı.

FETÖ kumpas soruşturmasıyla TSK’dan ihraç edilen Gezeravcı’nın, daha sonra Türk Hava Yolları’nda çalışmaya başladığı ve, açtığı davayı kazandıktan sonra Temmuz 2020’de TSK’ya geri döndüğü öğrenildi.

FETÖ kumpas davasında sanık olarak yer almayan Gezeravcı, FETÖ savcıları adını soruşturmada geçirmesinden sonra TSK hakkında idari soruşturma yaptı ve FETÖ iftiralarından da 2020 yılında beraat ettikten sonra aklandı. Açtığı davayı kazanmasının ardından 2020’de TSK’ya geri dönen Gezeravcı Adana’da filo akademik eğitim kol komutanı görevini sürdürüyor.

2001HAVA HARP OKULU MEZUNU

Hava Harp Okulu’ndan mezun olduğunda 22 yaşında olan Gezeravcı, 2001 yılında yüksek lisansını ise Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü’ndeki Hava Kuvvetleri Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı.

FIRLATMA NEREDEN İZLENEBİLECEK?

Bu gece 00.49’da Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden üç yabancı astronotla birlikte uzay yolculuğuna başlayacak olan Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, uzaya çıkışı Türkiye’de meydanlardan da takip edilebilecek.

Uçuşun vatandaşlar tarafından izlenebilmesi için, İstanbul ve Ankara’da meydanlara “dome çadır” denen dev kubbeli alanlardan planetaryumlar kurulurken, Konya Bilim Merkezi, Bursa Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bilim Üsküdar, Antalya Bilim Merkezi, Gaziantep Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi, Aksaray Bilim Merkezi, Trabzon Özdemir Bayraktar Bilim Merkezi ile Kayseri Bilim Merkezi gibi adreslerden de an be an izlenebilecek. Ayrıca, Ankara ODTÜ Yerleşkesi’nde yer alan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Yer İstasyonu’nda görevli uzay mühendisleri ve bilim insanları Gezeravcı’nın uzay istasyonuna yolculuğunu an be an takip edecek.