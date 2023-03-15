İlk türbanlı vali çift maaşlı çıktı

Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak bilinen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı’nın AFJET’te Yönelim Kurulu Başkanı olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

AFJET’in internet sitesine de Vali’nin Yönelim Kurulu Başkanı olarak eklendiği görüldü.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı'nın yaptığı AFJET'in yönetim kurulundaki kişilerin çift maaş aldıklarını söyleyen İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammet Mısırlıoğlu’dan tepki geldi.

Muhammet Mısırlıoğlu tepkisinde, “AFJET yönetim kurulunun kamudan aldıkları maaşlarının yanı sıra AFJET'ten de maaş aldıkları biliniyor. Türkiye şartlarında zor olsa da öğretmenlerin ek iş yapmasına alıştık, özel sektör çalışanlarının hatta siz kıymetli basın mensuplarının ek iş yapmasını kabullendik de kamuda üst düzey yönetici diyebileceğimiz isimlerin çift maaş alıyor oluşu bizi kara kara düşündürdü açıkçası.” İfadelerini kullandı.

ŞİRKETLERİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gazeteci Barış Pehlivan, Afyonkarahisar’a atanan ve ‘ilk türbanlı vali’ olarak kamuoyunda geniş yankı uyandıran Kübra Güran Yiğitbaşı’nın şirketlerini açıklamıştı.

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Valisi olarak atandı. Medya, Yiğitbaşı’nın akademik kariyerini öne çıkarmaktansa “Türkiye’nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe geçti” diye haber yaptı. Neyse, özetle günlerdir Yiğitbaşı’nın kim olduğu anlatılıyor.” diyen Pehlivan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

“Çiçeği burnunda Afyon Valisi’nin eşi bir doktor: Burhan Selim Yiğitbaşı. Kendisi ortopedi ve travmatoloji alanında uzman.

Doktor eşin şirketleri de var. Birinin adı tasfiye halindeki Medor Ortopedi ve Sağlık Ürünleri, diğeri ise halen aktif olan Lale İletişim ve Sağlık Hizmetleri…

Hatta aktif olan şirketin ortakları arasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin başındaki Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı da bulunuyor.

Şirketin faaliyet alanı ise hastanelere sağlık malzemesi satmak...

Az daha unutuyordum, Afyon Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da bu şirketlerin hissedarları arasında.”

AFJET NEDİR?

Kısa adı AFJET olan Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret A.Ş; jeotermal su kaynaklarıyla bölgesel ısıtma tesisleri kurmak, dönüş suları ile seralara su temin etmek amacıyla 14.02.1994 tarihinde kurulmuştur.

Güncel sermayesi 4 milyon TL olan şirketimizin ortakları; Afyonkarahisar İl Özel İdare Müdürlüğü (%59,42), Afyonkarahisar Belediyesi (%26,66), Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (%6,03) ve diğer küçük ortaklıklar (%7,89)' dır. Şirketimiz toplam 9 yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır.