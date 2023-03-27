Bir aylık profesörken rektör yapılan isme Tarım Kredi'den ikinci maaş. İkinci koltuğu hemen tahsis edildi

AKP iktidarında olağan hale gelen çift koltuklu isimlere bir yenisi daha eklendi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son müsteşarı olan ve müsteşarlığı döneminde tartışmalı çıkışlar imza atan Yusuf Tekin’in, Tarım Kredi Holding’e bağlı TAREKS’in yönetim kurulunda olduğu tespit edildi. TAREKS’e yönelik bağımsız denetim raporunda yer alan TAREKS’in beş kişilik yönetim kurulu listesinde Yusuf Tekin de yer aldı.

BİR AYLIK PROFESÖRKEN REKTÖR OLMUŞTU

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yusuf Tekin, “Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak” şartının kaldırılmasının ardından henüz bir aylık profesörken Eylül 2018’de Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı. MEB’de yıllardır, “Gölge bakan” olarak bilinen Tekin, Ziya Selçuk’un Milli Eğitim Bakanlığı’na getirilmesinin ardından kızağa çekildi. Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün 24 Haziran seçimlerinin öncesinde düzenlediği bir konferansta verdiği, “Siyasetçilerimize sahip çıkmalıyız” mesajıyla akıllarda kaldı.

Rektörlük görevine devam eden Yusuf Tekin’in Nisan 2022’de de TAREKS Tarım Ürünleri Araç Gereç İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş’nin yönetimine girdiği belirlendi. Şirketin yönetim kurulunda Yusuf Tekin ile beraber yer alan diğer isimler ise Neşe Sarılgan, Metin Doğan, Kamil Yılmaz ve Ahmet Bekdemir olarak sıralandı.