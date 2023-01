Türkiye'nin konuştuğu kadın başkan konuştu. Game of Thrones dizisi karakterine benzetiliyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Bilecik ziyaretinin ardından, Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı sosyal medyada gündem oldu.

Dünyaca ünlü dizi Game of Thrones karakterine benzetilen Subaşı’nın görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Subaşı ise dünden bu yana yapılan paylaşımların ardından sosyal medya hesabı üzerinden, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Subaşı, tv100’de Ece Üner’e açıklamalarda bulundu.

Ece Üner’in “Her fotoğrafta dik duruyorsunuz. Başınız sürekli yukarı bakıyor, bu bize çok iyi geldi. Buna dair ne demek istersiniz” diye sordu.

Subaşı, Üner’in sorusunu şu ifadelerle cevapladı:

“Cumhuriyet kadınlarının her zaman başı dik olmalı. Toplumumuzdaki tüm kadınlar o kadar güçlü varlıklar ki her şeyi programlayıp ayrı duygusallıkta yaklaşabilen varlıklarız. Her zaman başımız dik olmalı gururluyuz en çok da özgürüz. Bu yüzden Cumhuriyet kadınları olarak başımız öne eğilmemeli”