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  • İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz

İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bilecik Valisi ile diyaloğunu ti'ye alarak, Erdoğan'ın taklidini yaptı.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 22:42
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İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi

İmamoğlu'ndan Erdoğan taklidi: Biz öyle ''Konuş bakayım'' demiyoruz
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yapılacak ‘Kurtuluş Savaşı Anı Evi ve Seyir Terası’ projesinin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Bilecik'te katıldığı açılış töreninde Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya'yı azarlamasını taklit etti.

Erdoğan, Kızılkaya ile olan diyaloğunda "Ben sana Söğüt- Bozüyük arasını sormuyorum. Şu anda sıkıntılı bozuk olan yer neresi Vali Bey? Sen bana başka şeyler anlatıyorsun!" demişti.

"KIZACAKSANIZ, ORADA ATADIĞINIZ SİYASİ BİR İKİ KİŞİYE KIZABİLİRSİNİZ"

İmamoğlu Erdoğan'ın bu sözlerini "... Zaten öyle tasarladığınızı biliyorum. Vatandaşlarımızın huzurunda gözlerinizin içine baka baka sizinle sadece teyitleşiyorum. Biz çalışma arkadaşlarımla böyle anlaşıyoruz. Göz göze anlaşıp birbirimize nezaketle sesleniyoruz. Öyle aşağı bakıp "Konuş bakayım, sen öyle de böyle de" demiyoruz. Gözlerinin içine bakıyorum. Onların da benim de gözümün içi gülüyor. Bir de kime fırça atıyorsunuz ki yani devletimizin valisi. '2 kilometre böyle yapmayın olmaz', devletimizi küçültmeyin. Devletimizin makam sahibi, makamlarını aşağı çekmeyin. Kızacaksanız, orada atadığınız siyasi bir iki kişiye kızabilirsiniz. Her şeyi bilen arkadaşlarınız var; seçimlerde hüngür hüngür ağlayan, iftira atan, kilometreleri karıştıran" diyerek eleştirdi.

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Mancınık
29.01.2023 23:06
Boş konuşma rol çalma.... çam sakura Hastanesi'nin yolunu yapmayan sensin....!  
 
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