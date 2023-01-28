İmamoğlu kendisini hedef alan Erdoğan'a cevap verdi. AKP'li belediyeler gizli gizli yardım istedi

Bilecik'te vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yanıt verdi.

ANKA'nın haberine göre, İmamoğlu, “Ülkemizde hiçbir zaman yapılan hizmetler, bir siyasi partinin hizmeti diye yapılmamıştır” ifadelerini kullanarak, Erdoğan'a şöyle tepki gösterdi:

“Ama bu dönem AK Parti projesi diye bir şey çıktı. AK Parti’nin yaptığı köprü, yol… Allah’tan kork. Onların hepsinde 86 milyon insanın parası var. Benim param var, senin paran var… Yani iyi şeyler yapılır, alkışlanır; kötü şeyler yapılır, eleştirilir. Benim projem yoktur. Bir siyasi partinin projesi olamaz. Milletimizin projesi, devletimizin projesi. Devletimizin esaslığı…”

İmamoğlu, "Karşılarında dimdik ayakta duracağımı ilan etmek için Bilecik'e geldim" ifadelerini kullanarak, tepkisini şöyle sürdürdü:

“İlk defa, ‘AK Parti projesi.’ Ve ben diyen bir akıl. Sorarlarsa, Ekrem İmamoğlu Bilecik’e niye geldi. Tam da bunun için geldim. O ‘ben’ diyen aklın, ‘ben ne yaparsam o olur’ diyen aklın; ya da hukuksal zeminde hak yiyen, hukuku çiğneyen, yargıyı silah gibi kullanan ve milletin iradesini çalmaya çalışan akılla mücadele için, haysiyet mücadelesi için, asla vazgeçmediğimi ilan etmek için karşılarında sürekli dimdik ayakta duracağımı ilan etmek için Bilecik’e geldim.”

SOYLU'YA DA TEPKİ GÖSTERDİ

İmamoğlu, “İstanbul’da saçma sapan bir terör soruşturması ile önümüze dikilmeye çalışan, ‘İstanbul’daki seçimi kaybettiğimde hüngür hüngür ağladım’ diyen bir akılla… Seçildikten sonra bir hukuksuz müdahale ile görevden alınmasına rağmen, yapılan bugünkü müdahalelere göz yuman ve siyaset iradesinin üstünde olmadığına dair tek bir açıklaması olmayan o akılla da mücadele etmek için Bilecik’teyim” dedi.

İBB Başkanı, “Kararlı bir kardeşiniz var karşınızda. Makamı, yolu, yolculuğu, makamı olmaksızın vatandaş Ekrem İmamoğlu olarak milletimizin iradesine vurulacak bu darbeyi engellemek, önüne geçmek için; bugün Bilecik’teyim” ifadelerini kullandı.

“İLKOKULA GİDEN BİR ÇOCUK, ‘KURTARIN BİZİ’ NİYE DESİN ALLAH AŞKINA…”

“Bu yapılmaya çalışılan, süreci bu şekilde darbelemeye çalışan, yapılmaya çalışılan bu müdahaleyi, Ekrem İmamoğlu’na yapılan bir müdahale olarak görmeyiniz. Bu müdahale, Türkiye’de başka yerlerde de yapıldı, bunlara da karşıyız” sözlerini kullanan Ekrem İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı susan dilsiz şeytandır. Buna, biz gelemeyiz. Hukuksuzluk varsa… Diyarbakır’daysa ona da, Mardin’deyse ona da, İstanbul’daysa ona da karşıyız. Memlekette adaletsizliğin olmadığı; bu cennet vatanın, 86 milyon eşit hissedar olduğu bu ülkenin bireylerinin her yerde hakkının korunduğunu bu ülkenin her karış toprağında hissettiremezsek, o tek kişilik akıl bugün gider, yarın başka bir tek kişilik akıl gelir. Allah korusun. Ben siyasetin bu kadar erken yaşta algılandığı başka bir dönem hatırlamıyorum. İlkokula giden bir çocuk, ‘Kurtarın bizi’ niye desin Allah aşkına…”

İmamoğlu, “Meselemiz A partisi, B partisi değildir. Altılı masanın ortaya koyduğu ittifak süreci tam da bunun adresidir. Milletin ittifakıdır, milletin iktidarına yürüyüştür. Bunun karşısında başka bir duygu, asla ve asla başarılı olmamalıdır, olamaz. Hep birlikte başarılı olmalıyız. Siyaset üstü durduğumuzu, işimizin kişiler olmadığını; kötü rejimin çok güçlü bir sisteme dönüşmesini, adil bir ülke olmasını istiyoruz. Bu duygularda buradayım” dedi.

“DEVLETİN YÖNETİCİLERİNE FIRÇA ATAN BİR AKLIN VAR OLMADIĞI BİR TÜRKİYE İSTİYORUM”

“Öyle kürsüden devletin yöneticilerine fırça atan, onu aşağılayan bir aklın var olmadığı bir Türkiye istiyorum” diyen İmamoğlu, “Ben, şahsen üç evladımı öyle bir akla, öyle bir mantığa emanet etmem. Benim çocuğum özgür, yetenekli. Benim ülkemin her çocuğu, en az benim çocuğum kadar yetenekli. Bunun doğusu, batısı; Kürdü, Türkü yok; hepsi. Lütfen bu işi başaralım” ifadelerini kullandı.

“O TEK KİŞİNİN AĞZINDAN ÇIKAN LAFLA YÖNETİLME ANLAYIŞINA NE DİYECEĞİZ? YETER”

İmamoğlu daha sonra, Bilecik’te kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi.

İBB Başkanı İmamoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul olarak sizin yanınızdayız. İstanbul’un İstanbul’daki Bileciklilerin, İstanbulluların hepinize selamını getirdim. Bilecik’te başka bir şey için geldim. Ben haysiyet mücadelesi için, adalet için buradayım. Milletin iradesine karşı duranlara karşı durmak için buradayım. Ve siyaset üstü bir dönemde ittifakların güçlü bir dönemde, altılı masada ortaya konan o güçlü iradeyi daha da büyütmek adına buradayım.

Sizlerle birlikte, sizlerle birlikte millet hakkını yedirmez. Otuz. Bir Mart’ta dedim ya, ben hak yemem, hakkımı da yedirmem. Türk milleti olarak seksen altı milyon insanımız da hak, hukuk, adalet. Mücadelesinde hiçbir vatandaşımızın, hiçbir kurumun milletin iradesinin ise asla ve asla yedirilmeyeceğini bir avuç insana ve bugünün rejim. O tek kişinin ağzından çıkan lafla yönetilme anlayışına yargıyı, siyasetin silahı gibi kullanmaya çalışanlara ne diyeceğiz? Yeter. Millet sevgisi olsun.

Hep birlikte bunu başaracağız. Çok inanıyorum. Bu ülkenin, bu şehrin çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, erke. Hanımefendilerine, beyefendilerine inanıyorum. Yürekten inanıyorum. Coşkusu çok büyük. Allah sizi var etsin. Memleketimize, memleketimize tek bir gün bile adaletsizlik. Yaşatılması, hiçbir vatan evladına asla ve asla adaletsizlik yaşatılmasın. Hep birlikte başaracağız. Mayısa az kaldı. Bu coşkunuzu devam ettirin. Adaletsizliğe karşı dik durun. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı milletimize çok iyi gelecek, çok güzel günleri hep birlikte başaracağız. Çocuklarımız için başaracağız. Gençler için başaracağız.”