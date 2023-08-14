Türkiye'nin kuzeyi hariç sıcaklıklar yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Kuzey Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına beklendiğini duyurdu.

KAYNAK: AA
Türkiye'nin kuzeyi hariç sıcaklıklar yükselecek

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; yurdun diğer bölgelerinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Gıda zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Fırtına saatleri belli oldu

Marmara’nın batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği belirtildi. Fırtınanın bugün 09.00-23.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor. Ayrıca, Marmara ve Kuzey Ege denizlerinin kuzeyinde rüzgarın bugün sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası devam ediyor

Yurtta görülen sıcak havalar ise sürüyor. İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sıcaklıkların, bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak zamanı 11.00-16.00 saatlerinde dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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