Türkiye'nin önde giyim markası 215 şube kapanacak

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'nin önde giyim markası 215 şube kapanacak

Fransız moda şirketi Naf Naf, Türk yatırımcıların 2020'deki satın almasının ardından iflasını açıkladı.

Küresel ekonomik dalgalanmalar, çeşitli endüstrilerdeki büyük kuruluşların peş peşe iflasını tetikliyor. Fransa'nın köklü tekstil markalarından Naf Naf, 1973'ten bu yana moda sektöründe faaliyet gösteriyor ve 2020'de Türkiye merkezli SY Corporate tarafından devralındı. Ancak şirket, son dönemdeki genişleme çabalarına rağmen mali sıkıntılarla mücadele ediyor.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILACAK

Ekim 2023'te, finansal zorluklar içinde olduğu bildirilen bir şirket hakkında iflas söylentileri dolaşmaya başladı. SY Corporate'in bünyesine kattığı bu şirketin, mali sıkıntıları nedeniyle iflas başvurusu yapma sürecinde olduğu öğrenildi.

Piyasa uzmanları ve analistler, şirketin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yaparken, çalışanlar ve yatırımcılar için belirsizlik devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu, durumla ilgili resmi bir açıklama yapma hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar üzerinde de etkili olabilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

215 ŞUBE KAPATILACAK

Yarım asrı aşkın bir süredir moda sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda tanınmış bir marka haline gelen Naf Naf, mali sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine, şirketin Fransa'daki ve dünya genelindeki toplam 215 mağazasını kapatma kararı aldığı bildirildi. Kapanışlar sonucunda, global çapta dağılmış şubelerde çalışan yaklaşık 1200 çalışanın işini kaybedeceği açıklandı.

ds.jpg

GEÇEN YILKİ 141 MİLYON EURO KAYBI

Naf Naf'ın mevcut durumda 215 satış noktası bulunuyor ve toplam satışları 165 milyon Euro civarında gerçekleşiyor. Şirket, Fransa pazarından 2022 yılında 141 milyon Euro gelir elde etti. Ancak pandemi sonrası ekonomi politikalarındaki değişiklikler ve pazardaki daralma, markanın satışlarını ve gelirini olumsuz etkiledi. Naf Naf yönetimi, satışlardaki düşüş ve artan borç yükü nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, yapısal maliyetlerin ise azalmadığını belirtiyor.

İlgili Haberler
Çocuklarda bu belirtiye dikkat! Ölüme kadar yol açabilir
Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattı
TCMB'den iki yeni faaliyet izni
Meşhur gökdelenin sahibi iflas bayrağını çekti
Aşırı sıcaklar mesai saatlerini değiştirtti
TİP Milletvekili Ahmet Şık hastaneye kaldırıldı
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu
Son Haberler
Tırnak diplerindeki siyah lekeler neyin habercisi? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar bakın ne diyor Sağlık
Tırnak diplerindeki siyah lekeler neyin habercisi? Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar bakın ne diyor
Cübbeli Ahmet’ten AKP’yi karıştıracak sözler! Kimin görevi bırakmasını istedi Gündem
Cübbeli Ahmet’ten AKP’yi karıştıracak sözler! Kimin görevi bırakmasını istedi
İki araç kafa kafaya çarpıştı Gündem
İki araç kafa kafaya çarpıştı
Erdoğan ile Bahçeli bir araya geliyor Gündem
Erdoğan ile Bahçeli bir araya geliyor
Telefon geceleri şarj edilebilir mi? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Keşfet
Telefon geceleri şarj edilebilir mi? İşte uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Arhavi'de yoğun yağış sele neden oldu Yaşam
Arhavi'de yoğun yağış sele neden oldu
Sıcaklarda et ve tavuk yemek sağlıklı mı? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor? Sağlık
Sıcaklarda et ve tavuk yemek sağlıklı mı? Uzmanlar ve bilimsel araştırmalar ne diyor?