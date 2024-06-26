Türkiye'nin önde giyim markası 215 şube kapanacak

Küresel ekonomik dalgalanmalar, çeşitli endüstrilerdeki büyük kuruluşların peş peşe iflasını tetikliyor. Fransa'nın köklü tekstil markalarından Naf Naf, 1973'ten bu yana moda sektöründe faaliyet gösteriyor ve 2020'de Türkiye merkezli SY Corporate tarafından devralındı. Ancak şirket, son dönemdeki genişleme çabalarına rağmen mali sıkıntılarla mücadele ediyor.

İFLAS BAŞVURUSU YAPILACAK

Ekim 2023'te, finansal zorluklar içinde olduğu bildirilen bir şirket hakkında iflas söylentileri dolaşmaya başladı. SY Corporate'in bünyesine kattığı bu şirketin, mali sıkıntıları nedeniyle iflas başvurusu yapma sürecinde olduğu öğrenildi.

Piyasa uzmanları ve analistler, şirketin geleceği hakkında çeşitli spekülasyonlar yaparken, çalışanlar ve yatırımcılar için belirsizlik devam ediyor. Şirketin yönetim kurulu, durumla ilgili resmi bir açıklama yapma hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu gelişme, sektördeki diğer firmalar üzerinde de etkili olabilecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.

215 ŞUBE KAPATILACAK

Yarım asrı aşkın bir süredir moda sektöründe faaliyet gösteren ve bu alanda tanınmış bir marka haline gelen Naf Naf, mali sıkıntılar nedeniyle iflas ettiğini duyurdu. Bu gelişme üzerine, şirketin Fransa'daki ve dünya genelindeki toplam 215 mağazasını kapatma kararı aldığı bildirildi. Kapanışlar sonucunda, global çapta dağılmış şubelerde çalışan yaklaşık 1200 çalışanın işini kaybedeceği açıklandı.

GEÇEN YILKİ 141 MİLYON EURO KAYBI

Naf Naf'ın mevcut durumda 215 satış noktası bulunuyor ve toplam satışları 165 milyon Euro civarında gerçekleşiyor. Şirket, Fransa pazarından 2022 yılında 141 milyon Euro gelir elde etti. Ancak pandemi sonrası ekonomi politikalarındaki değişiklikler ve pazardaki daralma, markanın satışlarını ve gelirini olumsuz etkiledi. Naf Naf yönetimi, satışlardaki düşüş ve artan borç yükü nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını, yapısal maliyetlerin ise azalmadığını belirtiyor.