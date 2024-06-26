Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattı

Kaynak: İHA
Kuzey Kore Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattı

Son gelişmelere göre, Kuzey Kore tarafından Japon Denizi yönüne bir balistik füze ateşlendiği duyuruldu. Füzenin, Japonya'nın ekonomik bölgesi sınırlarının ötesine ulaştığı ve oraya düştüğü belirtildi.

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'ndaki mevcut gerginliği daha da artıran yeni bir silah testi gerçekleştirdi. Japonya Savunma Bakanlığı, yerel saatle 05.32'de Kuzey Kore tarafından Japon Denizi yönüne doğru ateşlenen tanımlanamayan bir balistik füzenin varlığını duyurdu. İlk incelemeler, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü gösterirken, bölgedeki deniz ve hava taşıtlarının zarar görmediği bildirildi. Ayrıca, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Kuzey Kore'nin bu eylemini teyit etti ve füzenin uçuş mesafesi ile irtifasının belirlenmesine yönelik teknik analizlerin devam ettiğini açıkladı.

ABD UÇAK GEMİSİ GÖNDERMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Theodore Roosevelt nükleer uçak gemisi, Güney Kore'nin Busan şehrindeki limana demirledi. Bu ziyaret, ortak askeri tatbikatların bir parçası olarak gerçekleşti. Theodore Roosevelt uçak gemisi, USS Halsey güdümlü füze destroyeri ve USS Daniel Inouye savaş gemisi ile birlikte hareket ederek deniz üssüne giriş yaptı.

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KUZEY KORE KINAMIŞTI

Kuzey Kore Savunma Bakanı Yardımcısı Kim Kang İl, ABD'nin Theodore Roosevelt uçak gemisinin Güney Kore'ye varışını eleştiren sert bir açıklama yaptı. Kim, bu hareketi "kışkırtıcı" olarak tanımlayarak, ABD ve Güney Kore'nin bölgede silahlı güç gösterisi yaptığını ve bunun "son derece riskli bir macera" olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Kim, bu tür eylemlerin derhal durdurulması gerektiğini ve iki ülkenin daha sorumlu hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Kuzey Kore'nin en son gerçekleştirdiği füze denemesinin ise, bu gergin atmosferde Washington ve Seul arasındaki ittifakı hedef alan bir gözdağı olarak değerlendirildiği belirtildi.

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