TCMB'den iki yeni faaliyet izni

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye ödeme kuruluşu olarak ve SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdiğini duyurdu. Her iki kuruluşa verilen izinler, Resmi Gazete'de ilan edilerek yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Resmi Gazete'de yayımlanan TCMB kararları şöyle:

"-20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Qnbpay Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), ödeme aracı kabul yetkisi ile sınırlı olacak şekilde (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunmak üzere ödeme kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.

-20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

SBM Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşu A.Ş.'ye Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (c), (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir."