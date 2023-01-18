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Türkiye ortalama zeka seviyesi en düşük seviyeye geriledi

89, IQ de en düşük seviye. Türkiye 100 ülke arasından IQ sıralamasında 48’nci sıraya geriledi. 90 olan IQ ortalaması 89'a düştü. Ama üzülmeyin bizden daha geriler var.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 13:03
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Türkiye’nin ortalama zeka seviyesi (IQ) 90’dan 89’a düştü

Türkiye ortalama zeka seviyesi en düşük seviyeye geriledi
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4 yıl aradan sonra World Population Review'in dünya ülkelerinin zeka puanı (IQ) sıralamasını yayınlandı.

Singapur ilk, Senegal son sırada yer alırken Türkiye ise 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.

89 IQ ise zeka geriliğinin ve/veya donuk zekanın sınırı olarak biliniyor.

100 ülke arasında yapılan araştırmada 4 yıl içinde değişiklikler yaşandı.

Araştırmada bazı ülkelerde birkaç puanlık artış gözlendi.

Dünyanın zekasını ölçen World Population Review'e göre en zeki üç ülke sırasıyla Singapur, Hon Kong ve Tayvan oldu.

TÜRKİYE 48'İNCİ SIRAYA YERLEŞTİ

Puanı en düşük 3 ülke ise Senegal, Etiyopya, Gine Bissau oldu.

Türkiye ise listede orta sıralarda yerini aldı. Türkiye 89 IQ puanı ile listenin 48. sırasında yer buldu.

Dünya IQ sıralaması şu şekilde:

100. Senegal - 60

99. Etiyopya - 61

98. Gine-Bissau - 62

97. Eritre - 63

96. Kongo - 63

95. Kamerun - 65

94. Çad - 65

93. Gana - 69

92. Nijerya - 70

91. Sudan - 70

90. Güney Afrika - 70

89. Fildişi Sahili - 71

88. Kenya - 71

87. Zimbabve - 72

86. Zambiya - 72

85. Nepal - 77

84. Bangladeş - 77

83. Katar - 78

82. Sri Lanka - 79

81. Afganistan - 80

80. Suudi Arabistan - 81

79. Hindistan - 81

78. Umman - 82

77. Fas - 82

76. Kolombiya - 82

75. Cezayir - 82

74. Pakistan - 82

73. Fiji - 83

72. Bahreyn - 83

71. Birleşik Arap Emirlikleri - 83

70. Brezilya - 83

69. Burma - 83

68. Ekvador - 83

67. Mısır - 83

66. Endonezya - 84

65. Arnavutluk - 84

64. Karadağ - 84

63. İran - 84

62. Kuveyt - 85

61. Bolivya - 85

60. Venezuela - 85

59. Irak - 86

58. Meksika - 86

57. Filipinler - 86

56. Kosta Rika - 86

55. Mauritius - 87

54. Brunei - 88

53. Bermuda - 88

52. Kamboçya - 88

51. Şili - 89

50. Sırbistan - 89

49. Tayland - 89

48. Türkiye – 89

47. Romanya - 90

46. Arjantin - 90

45. Bulgaristan - 91

44. Yunanistan - 92

43. Kazakistan - 92

42. Gürcistan - 92

41. Malezya - 93

40. İsrail - 94

39.Vietnam - 94

38. İrlanda - 94

37. Portekiz - 95

36. Ukrayna - 95

35. Hırvatistan - 95

34. Rusya - 96

33. Polonya - 97

32. İspanya - 97

31. İtalya - 97

30. Malta - 97

29. Moğolistan - 98

28. Macaristan - 98

27. Amerika Birleşik Devletleri - 98

26. Fransa - 98

25. Avustralya - 99

24. Estonya - 99

23. Çekya - 99

22. Danimarka - 99

21. Lüksemburg - 99

20. İsveç - 99

19. Norveç - 99

18. Yeni Zelanda - 100

17. Avusturya - 100

16. Birleşik Krallık - 100

15. Almanya - 100

14. Belçika - 100

13. Kanada - 101

12. Finlandiya - 101

11. İzlanda - 101

10. Çin Halk Cumhuriyeti Özel İdari Bölgesi olan Makao - 101

9. Kuzey Kore - 102

8. Hollanda - 102

7. İsviçre - 102

6. Çin - 104

5. Japonya - 105

4. Güney Kore -106

3. Tayvan - 106

2. Hong Kong - 108

1. Singapur 108

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papagan gibi ezberle ve konuş
18.01.2023 13:43
eğitimin amacı beynin kullanılmasının geliştirilmesidir. ne, niçin, nasıl, neden, nerede ve benzer sorulara cevap verilmesinin sağlanmasıdır. geri kalmış ülkeler papagan gibi ezberler konuşur.  
 
OhOhhhh
18.01.2023 13:42
Bu oranı bu kadar yüksek tüik mi çıkardı. halbuki onmilyonlarca 2 ayaklı akkoyun var memlekette.  
 
Ali Desidero
18.01.2023 13:25
Gene baya iyiymişiz, hiç beklemiyordum.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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