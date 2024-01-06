Türkiye'nin otomotiv ihracatını 6 il sırtladı

Kaynak: AA
Türkiye'nin otomotiv ihracatını 6 il sırtladı
Türk otomotiv sektörünün 35 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığı 2023 yılında ihracatın yüzde 90'ı Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara ve İzmir'den gerçekleştirildi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği 2023 yılı otomotiv ihracatı rakamlarını değerlendirdi. Birliği verdiği rakamlara göre otomotiv sektörü 2022 yılına göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleştirdi. Böylece 2023 yılı otomotiv ihracatı 35 Milyar 4 Milyon doları aşacar tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 15,8 OLDU

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği'nin rakamlarına göre Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracatın yüzde 15,8'ini otomotiv sektörü gerçekleştirdi. 2023'te otomotiv ihracatı yapan il sayısı 5'ten 6'ya yükseldi.

İLK SIRADA KOCAELİ VAR

Otomotiv ihracatının altın yılı olarak adlandırılan 2023'teki 35 milyar dolarlık ihracatı Kocaeli, İstanbul,Bursa, Sakarya, İzmir ve Ankara gerçekleştirdi. İşte bu illerden en çok ihracatı gerçekleştiren kent Kocaeli olarak kayıtlara geçti. Toplam 35 milyarlık ihracatın 8,4 milyar dolarlık bölümü Kocaeli'nden gerçekleşti. Otomotiv ihracatında ikinci şehir ise İstanbul oldu. Üçünce şehir ise 7 Milyar 203 milyon dolarla Bursa olarak kayıtlara geçti. Sakarya otomotiv sanayinin üretimi ise bu dönemde yüzde 19,8 artarak, 5 Milyar 45 milyon dolara çıktı.

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