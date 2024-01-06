SGK Uzmanı Özgür Erdursun seyyanen artışı açıkladı. Gerçek olursa emekliler bayram edecek

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
SGK Uzmanı Özgür Erdursun seyyanen artışı açıkladı. Gerçek olursa emekliler bayram edecek
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere bir de seyyanen zam müjdesi verdi. Erdursun emeklilere yapılacak olan zam oranına seyyanen zammı da ekleyerek açıkladı.

Emeklilerin maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli oldu. Enflasyon rakamlarına göre, memur ve memur emeklilerinin maaşları yüzde 49,25, işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 37,57 artacak.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere bir de seyyanen zam müjdesi verdi. Erdursun, emeklilerin alacağı seyyanen zammı ve net ücretlerini YouTube canlı yayınında tablo halinde paylaştı.

Buna göre, en düşük emekli aylığı 12 bin 577 TL, en yüksek emekli aylığı ise 49 bin 348 TL olacak. Erdursun, kök aylığı 7 bin 500 TL’nin altında olanların da bu tutara yükseltileceğini söyledi.

Erdursun’un hesapladığı net ücretler şöyle:

Kök Aylık Net Ücret

4 bin 500 TL 12 bin 577 TL

5 bin TL 13 bin 77 TL

5 bin 500 TL 15 bin 643 TL

6 bin TL 16 bin 327 TL

6 bin 500 TL 17 bin 19 TL

7 bin TL 17 bin 702 TL

7 bin 500 TL 18 bin 394 TL

8 bin TL 19 bin 83 TL

10 bin TL 21 bin 834 TL

15 bin TL 28 bin 713 TL

20 bin TL 35 bin 591 TL

25 bin TL 42 bin 470 TL

30 bin TL 49 bin 348 TL

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