Türkiye'nin sanayi devi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu

Düzenleme: Kaynak: Kocaeli Gazetesi
Türkiye'nin sanayi devi iflas etti. Kimsenin aklının ucundan geçmiyordu
Kocaeli'de 1996 yılından beri faaliyetini sürdüren makine şirketi OMTİS iflas etti. Girdiği maddi krizden tüm uğraşlarına rağmen kurtulamayan şirketin onlarca çalışanı işsiz kalacak. İflas haberi sektörde büyük şok yaşattı.

Ekonomik kriz Türkiye'de de etkisini çok fazla hissettirmeye devam ediyor. İflas eden şirketlere hemen hemen her gün yenileri ekleniyor.

İflastan kurtulma ümidi olan firmalar da konkordato talep ediyor. Kocaeli'den gelen son iflas haberi herkesi şok etti.

Kartepe Suadiye Mahallesinde 1996 yılından beri faaliyetini sürdüren makine şirketi OMTİS iflas etti.

Sanayide adından sıkça bahsettiren şirketin iflası sektörde soğuk duş etkisi yaptı. Onlarca çalışan işsizler ordusuna katılacak.

Mahkeme şu açıklamayı yayınladı:

Kocaeli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 17/04/ 2024 tarih saat 12:09 ve 2023/300 Esas sayılı ilamı ile yukarıda bilgileri yazılı müflis OMTİS MÜHENDİSLİK MAKİNA İNŞAAT ELEK. ELEKTRO. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin ( V.N. 6420363310 )iflasına karar verilmiş olup, müdürlüğümüzce müflisin tasfiye işlemlerine başlanmıştır.İİK.nun 166. maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.

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